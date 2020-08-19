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четверг, 20 августа 2020 05:55

Больных коронавирусом будет все больше

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В киевских больницах, где принимают больных коронавирусом, - заняты более половины коек. Город перевели в желтую зону. С 17 августа вернули часть ограничений, которые действовали во время жесткого карантина - запрещено покидать места самоизоляции, ходить без документов. Массовые мероприятия разрешаются только при условии пребывания одного человека на 5 кв. м площади.

В столице будут жестче следить за ношением масок в транспорте. Кинотеатры могут заполнять зал не более чем наполовину.

- Ситуация неприятная. Город готовит медучреждения второй волны. Не игнорируйте правила карантина, - говорит мэр Виталий Кличко, 49 лет.

В Украине сейчас ежесуточно фиксируют от 1400 до более 1900 новых больных. Количество пациентов растет не только из-за массового тестирования, говорит инфекционист Федор Лапий, 47 лет:

- Продолжается пора отпусков, люди контактируют между собой. Не беда, если едут отдохнуть в горы. Хуже, если в Одессу, Затоку, Бердянск. Там наплыв туристов. Был в Бердянске и наблюдал за туристами. На пляжах их относительно немного. Но вечерние кафе, рестораны - никто не контролирует. Народ не соблюдает дистанцию. А потом едут домой. Это способствует перевозке инфекции и ее распространению.

Количество регионов, где эпидемическая ситуация ухудшается - будет расти, прогнозирует специалист. Они будут попадать в красную зону. Тогда будут закрывать заведения питания, образования, останавливать общественный транспорт.

- Самые критические цифры по больным ожидаются в октябре-ноябре, - продолжает Федор Иванович. - По мере роста числа инфицированных, у каждого будут знакомые, которые перенесли коронавирус. Это будет способствовать мобилизации населения в плане соблюдения правил карантина.

На 19 августа в Украине инфекцию подтвердили у 96 403 человек. Вылечились 49 737 человек, умерло - 2144. Больше всего больных во Львовской области и Киеве – 12 448 и 10 945.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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