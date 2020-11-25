Больницам не хватает медсестер и санитарок

41 млрд грн из 66 заложенных в Фонд борьбы с коронавирусом использовали на 20 ноября, говорят в Министерстве финансов. Большая часть пошла на социальные выплаты, строительство дорог. На здравоохранение потратили 7,8 млрд - на доплаты медикам, возведение приемных отделений, обеспечение медучреждений кислородом и аппаратами искусственной вентиляции легких, средствами защиты.

- Принимаем, но не кладем с коронавирусом в стационар. Осматриваем пациента и берем мазки, - говорит терапевт 82-летняя Нина Кодь из амбулатории общей практики семейной медицины поселка Пальмира Золотоношского района Черкасской области. - К больным с температурой наших медиков не пускают. Едет "скорая" - из Золотоноши или Черкасс.

Из персонала пока никто не заболел. На втором этаже больницы людей нет - палаты пустые. Семейная медсестра Алла Маршук делает записи в журнале.

- Тестируем ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Положительных результатов больше. Из десятка анализов - семь больных. У семейных врачей много пациентов. У Нины Александровны - 2,3 тысячи, у Ларисы Николаевны - почти 700, - говорит.

В Полтавской центральной районной больнице работают все отделения. Пациентов с коронавирусом не берут.

- Если наступит необходимость - будем. Аппараты искусственной вентиляции легких есть. Закупили за счет местного бюджета. Есть кислородная станция, баллоны, криоцилиндры, концентраторы, - говорит главный врач Полтавской ЦРБ Олег Мехедько, 51 год. - Наша выездная бригада берет материал для обследования на коронавирус. А больных направляем в ковидные стационары в двух городских больницах.

На 180 койках ежедневно лечатся по 30-40 человек. Плановые операции в медучреждении ограничены. Из-за этого некоторые работники - в отпусках без сохранения зарплаты.

- Здесь ребенок лечится. К нему хорошо относятся. Медсестрички отзывчивые, - 65-летний Петр Иванович кивает головой в дорожную сумку с вещами. Пришел навестить дочь в Черкасской городской больнице №1.

Она старейшая в области, открыли в 1805 году. Принимают коронавирусных больных.

- Если стоит вопрос жизни или смерти, то операции делают, - главная медсестра Наталья Касянчук ведет через дворик больницы. - инфицированные не пересекаются с другими пациентами. Они в отдельном корпусе.

На входе в него - металлические двери с надписью "Прием пациентов с Covid-19. Грязная зона!".

- Сюда прибывает "скорая". Пациентов на лифте поднимают в отделение. Выписанные выходят другой дорогой. Ковидная бригада на смене делится на две. Одна работает с больными, другая занимается бумажными делами. Затем меняются. За сутки очень устают и физически, и морально.

Весь день ты в неудобном защитном костюме. Но хуже видеть инфицированных - подавленные, депрессивные, вымученные. Медики как-то исполняли танец маленьких утят, чтобы их подбодрить. Ни один работник не уволился, - добавляет.

- Есть 30 мест для вирусных больных. Все заполнены. Есть аппараты искусственной вентиляции легких, 20 коек с централизованным кислородом, - говорит 55-летний Тимофей Тронц, главный врач. - Готовимся открывать 20 дополнительных коек. Туго с персоналом. Многие в группе риска и не могут работать с "ковидом". 10 врачей подхватили инфекцию.

Всего работают 63 медика.

- Это с лаборантами, специалистами ультразвуковой диагностики, рентгенологами, - добавляет Тронц. - Прежде чем принимать кого-то с "ковидом", заключаем договор с Национальной службой здоровья о стационарной помощи таким пациентам. Этим обеспечиваем финансирование на их питание, медикаменты, изделия медицинского назначения и средства индивидуальной защиты. Проблем с деньгами и лекарствами нет. С аппаратами искусственной вентиляции легких помогла местная власть, со средствами защиты - предприниматели.

Здание с облупившейся штукатуркой 17-й городской клинической больницы Киева блекло смотрится на фоне многоэтажных зеркальных офисных центров Печерска. 23 ноября утром вокруг медучреждения никого нет - прием людей на плановые операции ограничили, чтобы освободить 60 коек для пациентов с коронавирусом.

- Ксюха, здесь ад. У людей начинаются галеники. Туалет путают с ванной и выходят оттуда голые, - жалуется в телефон блондинка. Зажигает тонкую сигарету. - На дыхательные аппараты собралась очередь. А если мать отключат, чтобы кому-то дать подышать?

В помещении пахнет хлоркой и апельсинами. Его шкурки лежат возле гардеробщицы. Медсестра лет 50 в халате и респираторе измеряет температуру на лбу.

- Здесь научился молиться. Когда наслушаюсь разговоров, как среди ночи больные из соседнего отделения задыхаются и умирают, становится страшно, - рассказывает киевлянин Александр Бойко, 61 год. В спортивных штанах идет из кухни отделения торакальной хирургии. - Меня избили воришки, хотели украсть кошелек. Был разрыв легкого.

Хирург 38-летний Юрий выходит в коридор, чтобы снять щиток с лица.

- Попасть в больницу с коронавирусом - страшно, если бы заведение не было обеспечено. Здесь умер заведующий кафедрой интенсивной терапии, - говорит. - Сестра работает в реанимации, не имеет покоя. Только койка освобождается, ее сразу занимают.

У нас с начала пандемии не уволился ни один врач. Но персонала не хватает катастрофически, потому что половина болеет. Особый дефицит на медсестер и санитарок. Защитных костюмов, масок и перчаток хватает. Как и ИВЛ. Медикаментозное обеспечение есть. Люди должны доплатить, если обострятся их хронические болезни - типа сахарного диабета второго типа. Тогда нужны лекарства, ампула стоит 17 тысяч гривен. Как только пациент получает отрицательный ПЦР-тест, его перестают лечить за счет "коронавирусных" денег.

Декларацию с семейным врачом можно заключить по телефону

Больным коронавирусом, которые не имеют деклараций с семейными врачами, должны предоставлять помощь в амбулаториях, говорит министр здравоохранения Максим Степанов, 45 лет.

- Если появились симптомы - лихорадка, кашель, затрудненное дыхание и повышенная температура, звоните в ближайшую больницу. При необходимости они должны направить к вам мобильную бригаду, которая проведет тестирование.

Когда медучреждения отказываются помочь, Степанов советует жаловаться на горячую линию министерства или Центра общественного здоровья по номерам 0 (800) 505840, 0 (800) 505201.

- Также в контакт-центре можно попросить перечень телефонов медучреждений. Дальше - звоните туда и через регистратуру предоставьте личную информацию. После ее обработки за пациентом должны закрепить семейного врача.

25 ноября в Украине инфекцию подтвердили у 12287 человек за прошлые сутки. Вылечились 8298 человек, умерли - 188.