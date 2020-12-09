Боевики заходят в "серую" зону

На фронте российско-украинской войны на Донбассе боевики все чаще обстреливают защитников Украины. С каждым днем применяют более крупные калибры оружия. Открыто оборудуют новые огневые позиции и все глубже заходят в "серую" зону.

За последние выходные ОБСЕ зафиксировала 223 случая нарушения перемирия. В то же время штаб Операции Объединенных сил заявляет, что сохраняется режим тишины. Военные с передовой говорят - в последнее время ответный огонь приходится открывать все чаще.

- Оккупанты копают новые окопы, делают крепкие блиндажи, - рассказывает сержант пехоты Юрий, 33 года. Фамилию не называет. - Продвинулись в нашу сторону на 50-60 метров. Оттуда по нам несколько раз стрелял снайпер. Сперва не отвечали - офицер из штаба запрещал. Последние разы вынуждены были всыпать им, потому что вели огонь по нам из подствольных гранатометов.

Недалеко от Горловки Донецкой области российские наемники обустраивают новые инженерные позиции в направлении поселка Пивденноое, который контролируют украинские войска.

Оккупанты чаще засылают диверсионно-разведывательные группы. Последнюю отогнали 30 ноября возле Луганского Донецкой области. Разведка вовремя ее обнаружила.

После открытия огня враги отступили. На пути после них бойцы обнаружили личные вещи диверсантов, российские мины и другое военное снаряжение. В тот же вечер украинские воины сбили российский беспилотник "Гранат".

— Они в нас стреляют, а мы должны на них смотреть и ждать, пока командир даст "добро". Для нас та атака была неожиданностью. Хотя и были готовы, - рассказывает боец Александр. На фронте служит четвертый год.

4 декабря недалеко от Водяного Волновахского района на Донетчине зафиксировали четыре случая дистанционного минирования российскими оккупантами украинских позиций с применением переносного комплекта и запрещенных мин ПОМ-2.