Археологи исследуют город времен Киевской Руси

В селе Литовеж Иваничевского района Волынской области во время раскопок в сентябре исследовали древнее городище. Археологи обнаружили, что укрепления города построили в период позднего Средневековья.

- Это городище интересно тем, что, возможно, является остатками древнерусского летописного города Всеволож, - говорит ученый Сергей Панишко, 56 лет. - Всеволожей на Руси было два. Один на Волыни, а второй на Черниговщине. С ХVI века это городище принадлежало князьям Черторийским. На этой территории был замок и отдельно город.

Исследовать историческую находку археологов пригласила местная объединенная территориальная громада.

- Нам удалось узнать, что городище расположено на берегу реки Западный Буг и связано с балтийской водной системой. Возможно, через него проходили пути древних греков. Мы работаем над тем, чтобы установить сооружение укреплений и выявить, когда оно приобрело полные свои функции. Расположение города на берегу реки облегчало его участие в торговле, в частности, в направлении польского Гданьска. Сейчас городище разрушается течением Западного Буга и раскопками черных копателей.

Ученые надеются на то, что местная община не потеряет интерес к этой достопримечательности, и они смогут продолжить исследования. Следующим летом планируют изучать замок.