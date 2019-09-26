Андрея Сторожука убил снайпер

Старшего солдата 28-й механизированной бригады 27-летнего Андрея Сторожука 24 сентября убил российский снайпер. Погиб на позициях возле Марьинки в Донецкой области.

Андрей Сторожук родом из Харькова. Когда его родители развелись, с бабой переехал в Полтавскую область.

- Там Андрей окончил школу. Потом они с семьей переехали в село Педосы Хмельницкого района Винницкой области, - рассказывают друзья погибшего. - На войну Андрей пришел добровольцем. Сказал, что не может сидеть.

До российской агрессии работал строителем в Москве. В АТО впервые попал в 2015-м в качестве добровольца. По возвращении работал водителем в районном комиссариате. Опять на фронт ушел в конце 2018-го.

Последние восемь лет жил в Хмельнике с женой Алиной.

Остался 2-летний сын Артем.