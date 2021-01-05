8 января начнет действовать жесткий карантин

С 8 по 24 января в Украине будет продолжаться жесткий карантин. Будут закрыты бассейны, спортзалы, торговые центры, непродовольственные рынки, кинотеатры и театры, учебные заведения, кроме детсадов и интернатов. Кафе, рестораны и бары будут работать на вынос. Запрещены массовые мероприятия. Открытыми будут банки, аптеки, заправки, почтовые отделения, салоны красоты по предварительной записи.

В магазинах и супермаркетах будут продавать средства гигиены, корма для животных, семена, изделия медицинского назначения, продукты, ветеринарные препараты, средства для ухода за растениями. По решению правительства, купить там непродовольственные товары, например, инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, игрушки, можно только с адресной доставкой.

Будет ездить общественный и межобластной транспорт.

- Важны продолжительность поездки и наличие вентиляции, - говорит бывший директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита, 51 год. - Риск заражения повышается, если ехать 2-3 часа в электричке. В городском транспорте 15-минутная поездка не имеет большой опасности. Если передвигаться до 30 минут, риск становится умеренным.

С конца декабря в Украине выявляют все меньше новых больных в сутки. Потому что мало людей обращаются в медучреждения и лаборатории. Поэтому делают меньше тестов, говорит Курпита.

- За 3 января провели 13 тысяч анализов. Это мало. Поэтому и количество новых инфицированных не выявлено должным образом. Подобная ситуация в Европе. Возможно, это связано с тем, что прошли пики заболеваемости, или люди стали жестче соблюдать правила.

Цифры уменьшаются вероятно и потому, что граждане не хотят платить за тестирование в частных лабораториях. К тому же Министерство здравоохранения позволило начинать лечение без подтвержденного диагноза, основываясь на симптомах.

За время карантина Минздрав должен подготовиться к вакцинации от коронавируса и обеспечить больницы кислородом, добавляет Курпита.

- Международные прогнозы говорят, что для Северного полушария, где расположена и наша страна, к концу апреля ситуация не изменится. А дальше все будет зависеть от доступа к вакцине и мутаций вируса.

- Вирус распространяется в местах наибольшего скопления людей. Это касается и толп в транспорте. Поэтому без его остановки карантин не будет иметь большого эффекта, - говорит 55-летний Олег Мусий, медицинский директор сервиса DocRadar, министр здравоохранения 2014 года.

Строгие ограничения стоило объявить на три недели.

- Две недели длится инкубационный период вируса и еще 21 день - сама болезнь. Человек все это время может быть носителем инфекции, - продолжает Мусий. - Достичь реального эффекта можно только введение карантина на три-четыре недели. Чтобы сэкономить на компенсациях, власти выгодно уменьшить его продолжительность. Не исключаю, что будет условный. У нас принимают больше политические решения, чем эпидемиологические.

Реальное количество больных не уменьшилось, несмотря на цифры.

- По моим данным, почти 20 тысяч человек болеют ежедневно. Если бы тестировали все население бесплатно, как в Словакии, имели бы реальную картину. А пока это повод для манипуляций. Власти хотят показать, что мы все преодолели и у нас коронавируса почти нет.

5 января в Украине инфекцию подтвердили у 5334 человек за сутки. Вылечились 13850, умерли - 202. С начала пандемии коронавирус обнаружили у 1083585 человек.