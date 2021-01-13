Зинченко логично остаться в "Манчестер Сити"

У Александра Зинченко есть хороший игровой характер. Украинец любит то, чем занимается. Играет не за зарплату, а потому, что ему интересно. В чемпионском сезоне "Сити" 2018/2019 Зинченко, при всех проблемах в защите, попал в ритм команды.

С главным конкурентом украинца Бенжаменом Мэнди история пока не ясна. Трудно сказать, почему его пригласили в команду. Может выдать два хороших матча, потом провалиться, а уже после этого вообще не играть. Зинченко такой парень, что если выходит, то играет. Не без ошибок, но к ним относится профессионально. Делает из них выводы. Ему нужно найти свою волну, а на ней Александр сможет продержаться достаточно долго.

Трудно говорить об основных защитниках "Манчестер Сити", потому что команда не действует от обороны. Понятно, что здесь ротация будет постоянная. Хосеп Гвардиола держит в обойме украинца и продолжает рассчитывать на него в будущем.

Зинченко - не тот футболист, без которого "Манчестер Сити" не сможет играть. Он находится между основным составом и скамьей запасных. Не влияет на действия команды в свое отсутствие, но придает ей силы, когда на поле.

На позиции левого защитника характеристики Зинченко не стали хуже. Если сможет играть интенсивно, как Илкай Гюндоран, то его можно попробовать в середине поля. Но не факт, что получится. Баланс физики и атлетизма для этой позиции недостаточен для "Манчестер Сити" и английской премьер-лиги. Там выступают двужильные и легкие футболисты. Зинченко легкий, но не двужильный.

Его хочет привлечь итальянский "Лацио". В середине поля в серии "А" Зинченко будет трудно. Он может в Италии не раскрыться. Там крепкие люди должны играть. Малиновский, выступающий за "Аталанту", - крепче.

"Манчестер Сити" играет в нескольких турнирах. Во время коронавируса нужна широкая скамья запасных. В последних матчах украинец выходил на поле против топ-соперников - "Челси" и "Манчестер Юнайтед", команда побеждала. Несмотря на это, можно надеяться на достаточную практику в самом "Сити" весной и хорошую форму для сборной Украины под Евро-2020/2021.