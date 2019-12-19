"Заря" прогрессирует быстрее всего

15 декабря завершилась первая часть чемпионата Украины по футболу в премьер-лиге. Выступление команд анализирует бывший тренер тернопольской "Нивы" 60-летний Игорь Яворский.

— "Шахтер" — лучшая команда Украины, — говорит Игорь Петрович. — В нем будто и смена поколений — старые лидеры теряют с каждым днем. Но ни у кого нет сомнений, что именно "Шахтер" должен быть на первой ступени. Все происходит плавно — уход бывших ведущих игроков, появление новых. Весной "Шахтер" будет еще сильнее — молодежь прогрессирует. Единственная неудача — невыход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но это прогнозируемо. Если сохранят свою молодежь — в следующем году выйдут из группы без вариантов.

"Динамо" — разочарование футбольного года. Такое впечатление, если бы сюда пришел тренер Хосеп Гвардиола, то и он провалился бы. Большинство легионеров надо отправить в тернопольскую "Ниву". Чтобы они увидели, какой может быть футбольная жизнь. Их класс — низкий. Желание играть — еще меньше. Не знаю, что будет весной. Сейчас устойчивое впечатление, что уровню клуба соответствуют от силы три-четыре исполнителя. Остальное-просто балласт.

В отличие от "Динамо", "Заря" играет в футбол и получает от этого удовольствие. Тренер Виктор Скрипник пришел летом. Не стал ломать все, что до этого создавал предшественник Юрий Вернидуб. Конечно, добавил несколько тактических ходов. "Заря" быстрее прогрессирует в украинском футболе. Если кризис в "Динамо" затянется — это первый претендент на звание "второй силы".

"Десна" — типично тренерская команда без звезд. Но дисциплина здесь на высшем уровне. Никакой расхлябанности или разгильдяйства. Напоминает механизм, отлаженный до деталей. Снимаю шляпу перед тренером Александром Рябоконем. Физическая форма, тактические новации — все имеет место. Немного больше класса игроков — и можно замахнуться на медали.

"Александрия" боролась на два фронта и не провалила ни одного матча. За прошлый год прогресс впечатляющий. И не только у коллектива, но и у отдельных исполнителей. Гляньте, как вырос Кирилл Ковалец. В Лиге Европы у "Александрии" не дрожали колени. Она заставила себя уважать. Клуб мужает на глазах.

"Мариуполь" — серая команда, с которой пытается что-то сделать неплохой тренер. Преимущественно невнятные матчи чередуются с несколькими посредственными. Основная проблема — отсутствие лидеров. Бывают поединки, где могут зацепиться и спасти игру. Но некому потянуть, нет волевого лидера.

"Колосу" трудно, потому что команда пришла из первой лиги. Такое впечатление, что борется до второго пропущенного мяча. Далее может рассыпаться. Несколько встреч проиграны безвольно.

"Днепр-1" решил поставить эксперимент: можно ли составом из первой лиги пробиться в топ-6 премьер-лиги. Похоже, ответ получил и сделал выводы. Команда имеет тренерскую мысль, тактику и пытается гнуть свою линию в каждом матче. Это похвально, но малопродуктивно. Много арендованных игроков. Их трудно настроить бороться за "Днепр", потому что в любой момент могут перейти в другой клуб.

"Олимпик" — противоположность "Колоса". Первую часть провалил и, казалось, совсем исчезнет. Но поменяли тренера и команда получила 18 очков. Ни в одном матче с приходом наставника Висенте Гомеса не развалилась. Боролась до конца. А это явный признак, что клуб будет прогрессировать и дальше.

"Львов" — как почтовая станция, куда на огонек сбегаются погреться. Пересидели момент — и айда дальше. Да еще и под влиянием "Карпат" начали менять тренеров. Хорошо, что остановились.

"Ворскла" много говорила о своем стабильном финансовом состоянии, но футболисты не хотят туда идти. Надо думать, как изменить ситуацию. Приход тренера Юрия Максимова — плюс. Прогресс должен приобрести стабильность.

"Карпаты" — история украинского футбола. Не хочу вдаваться в их финансовые проблемы. В такой ситуации есть старый и безотказный метод — набрать 95 процентов состава из собственных исполнителей и попытаться переломить ситуацию.

Футбол. Лига чемпионов 2019/2020

1/8 финала

18 февраля, вторник

"Боруссия", Дортмунд, Германия — "Пари Сен-Жермен", Париж, Франция; "Атлетико", Мадрид, Испания — "Ливерпуль", Англия

Повторные матчи эти пары команд проведут 11 марта, в среду

19 февраля, среда

"Аталанта" Бергамо, Италия — "Валенсия", Испания; "Тоттенхэм", Лондон, Англия — "Лейпциг", Германия

Повторные матчи эти пары команд проведут 10 марта, во вторник

25 февраля, вторник

"Наполи", Неаполь, Италия — Барселона, Испания; "Челси", Лондон, Англия — "Бавария", Мюнхен, Германия

Повторные матчи эти пары команд проведут 18 марта, в среду

26 февраля, среда

"Лион", Франция — "Ювентус", Турин, Италия; "Реал", Мадрид, Испания — "Манчестер Сити", Англия

Повторные матчи эти пары команд проведут 17 марта, во вторник

Примечание: все поединки начнутся в 22:00 по киевскому времени

Лига Европы 2019/2020

1/16 финала. Первый матч

20 февраля, четверг

19:55 "Шахтер", Донецк, Украина — "Бенфика", Лиссабон, Португалия

Повторный матч состоится 27 февраля, в четверг, начнется в 22:00 по киевскому времени