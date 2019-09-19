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пятница, 20 сентября 2019 00:05

Жан Беленюк выиграл чемпионат мира

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28-летний Жан Беленюк, депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", стал чемпионом мира по борьбе. Соревнования проходили в Казахстане. Вспоминаем других украинских спортсменов, которые шли в политику.

Первым начал тренер "Динамо" Валерий Лобановский. Весной 1989-го он баллотировался в верховный Совет СССР и проиграл. Не в последнюю очередь из-за слов о независимом чемпионате Украины по футболу. Валерий Васильевич сказал, что авторы идеи страдают ограниченностью мировоззрения и "курдупельностью". Занял третье место. Ходили слухи, что слова о "курдупельности" приписали Лобановскому московские корреспонденты. Больше в политику тренер не вмешивался.

Олег Блохин пошел в политику в 1998 году. Он стал депутатом от партии премьера Павла Лазаренко "Громада". После побега экс-премьера перешел в партию "Батьківщина". На выборах 2002-го баллотировался от коммунистической партии под номером 10. Прошел в Раду, но быстро перебежал в социал-демократическую партию (объединенную) Виктора Медведчука и Григория Суркиса. В 2005 году совмещал должности главного тренера сборной Украины и народного депутата. За это его хотели лишить мандата. Блохин грозился уйти в отставку с тренерской должности, но ситуацию удалось уладить. В 2006 году баллотировался от блока "Не так" и проиграл. Его политическая сила не преодолела 3-процентный барьер.

Ольга Харлан, чемпионка мира и Олимпийских игр по фехтованию, попыталась стать депутатом в 2012-ом. Выбрала Партию регионов. Была 194 номером в списке и в парламент не попала. После 2014 года политической деятельностью не занимается.

Валерий Борзов, олимпийский чемпион-1972 в беге на 100 и 200 м, пришел в парламент в 1998-ом от Народного Руха, который возглавлял Вячеслав Чорновил. Впоследствии перешел в "Батьківщину", а оттуда — в СДПУ (о). На выборах 2002 года уже баллотировался от партии Медведчука и снова прошел. После 2006-го вне политики.

Виталий Кличко, чемпион мира по боксу среди профессионалов, начал с поддержки мэра Киева Омельченко в 1999 году. В 2006‑м боролся за кресло мэра Киева, но проиграл Леониду Черновецкому. На внеочередных выборах 2008 года вновь попытался стать городским головой. Пригласил в команду мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, но был лишь третьим, уступив Леониду Черновецкому и Александру Турчинову. 2010-ом создал партию "Удар", которая на парламентских выборах 2012 года была третья и имела 34 депутатских кресла.

Заявлял о президентских амбициях. Во время Революции достоинства был одним из лидеров оппозиции.

Дважды побеждал на выборах мэра Киева — весной 2014-го и осенью 2015 года.

Андрей Шевченко закончил карьеру футболиста летом 2012-го. Осенью стал кандидатом в народные депутаты от партии "Украина, вперед!", которую возглавляла Наталья Королевская, нынешний нардеп от оппозиционного блока. Выборы Шевченко проиграл. В феврале 2016-го вошел в тренерский штаб сборной Украины, через полгода — возглавил его.

Автор: Юрий СТРИГУН
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20
сентября

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