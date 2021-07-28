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четверг, 29 июля 2021 00:31

Закрашенные чемпионы

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Детство моей школьной учительницы пришлось на 1930-е годы, когда у власти был Сталин. Она рассказывала нам, как их в школе периодически заставляли удалять из учебников фото "героев революции", которые потом оказывались вовсе не "героями", а "врагами народа". Детям тогда раздавали специальные чернила, чтобы они закрасили те портреты так, чтобы ничего через них не просвечивало. Учителя за этим процессом тщательно следили, чтобы самим не попасть во "врагов народа", когда у кого-то из детей найдут в учебнике незакрашенные портрет Бухарина или Тухачевского.

К счастью, сейчас нет спортивных учебников с портретами украинских атлетов-чемпионов, которые прославляли нашу страну на мировых соревнованиях и получали почетные титулы и медали. Иначе эти учебники тоже, как в сталинские времена, пришлось бы или удалять, или закрашивать в них портреты "героев спорта". Потому что как у нас получается? Только начнут писать о чемпионе или чемпионке, показывать их непростой путь к успеху и ставить их в пример, как этот чемпион или чемпионка оказываются пойманными на употреблении запрещенных препаратов. А значит, их титулы не настоящие, а украденные у других. У тех, кого не поймали!

Как не вспомнить в эти олимпийские дни об атлетах, которые еще вчера были нашей гордостью, а теперь оказались мошенниками, достигшими успеха непозволенным способом? Тяжеловес Дмитрий Чумак, легкоатлетка Наталья Прищепа, гимнаст Олег Верняев еще недавно были нашими олимпийскими надеждами, а теперь отбывают наказание за допинг. И это я еще не всех вспомнил.

Как и прежние "враги народа", нынешние любители допинга все отрицают, в один голос заявляя, что ничего такого не употребляли, а если что и попало в их организм, то это произошло случайно без всякого злого умысла. А что они должны были бы говорить? Что без допинга в современном спорте не победить? Что допинг употребляют все, только не всех на этом ловят? Нельзя так говорить, потому что тогда рухнет все здание современного спорта высоких достижений. Поэтому тех чемпионов просто прекращают вспоминать. Учебников-то нет, и закрашивать их портреты уже не нужно.

Автор: Николай НЕСЕНЮК
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