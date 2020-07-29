За границу нашим футболистам надо ехать до 23 лет

Стать мировой футбольной звездой Андрею Ярмоленко не удалось — его позиции в составе команды, которая занимает 16-е место в чемпионате Англии, очень шаткие. Скорее всего, одного из многолетних лидеров национальной команды Украины ожидает поиск новой команды, которая сможет удовлетворить его огромные финансовые аппетиты. Есть сомнения, что такая найдется. Разве что в России, но об этом помолчим.

Поговорим о другом — почему украинцы, которые отправлялись играть за границу, не получили там ничего, только разочарование и, конечно, деньги? Разве плохими футболистами были Александр Заваров, Алексей Михайличенко, Олег Протасов, Сергей Ребров, Евгений Коноплянка и многие другие? Разве не доказывали они в поединках с лучшими командами мира свое высокое мастерство? Так в чем же дело?

Украинские футбольные звезды ехали играть за границу слишком поздно. Вовремя, в 23 года, уехал только Андрей Шевченко. И стал в итоге обладателем "Золотого мяча" в составе итальянского "Милана".

На самый высокий уровень футболисты выходят, за некоторыми исключениями, после 20 лет, прибавляя затем в мастерстве. "Золотой" футбольный возраст — 23-27 лет. После этого случается разное. Но тот, кто потерял несколько лет в возрасте после 23, уже никогда не сможет выйти на качественно новый уровень игры. Такие особенности человеческого организма и психики.

Летом 2011-го команда 21-летних украинцев выглядела лучше, чем национальная сборная. За ту команду играли Бутко, Селин, Кривцов, Морозюк, Бойко, Коноплянка, Ярмоленко, Степаненко, Гармаш, Кравец и, простите, Ракицкий. Все они впоследствии выступали за главную команду Украины. Но еще тогда, во время финального турнира Евро-2011, было заметно, как быстро растет пропасть между лучшими молодыми игроками Украины и той же Испании.

Поэтому ехать за границу в то время нужно было всем. Не поехали. То ли побоялись, то ли соблазнились заработками, которые тогда в Украине были не хуже, чем в Европе. А когда таки собрались, то сами знаете, что получилось. Наконец - никуда не уехал только Степаненко, чем избежал гарантированных проблем.

Ныне такие-сякие перспективы за рубежом имеют только те украинцы, кто отправился туда вовремя, то есть до 23 лет. Об этом следует не забывать ребятам, которые сегодня надежда нашего футбола и могут или рискнуть, или проиграть.