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вторник, 03 сентября 2019 00:55

Василий Ломаченко выиграл третий титул

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В ночь на воскресенье, 1 сентября, украинский легковес Василий Ломаченко, 31 год, на "О2 Арене" в Лондоне, Великобритания, с большим преимуществом в очках победил местного сверстника Люка Кэмпбелла. По итогам 12 раундов боя судьи отдали победу Василию - 119: 108 дважды и 118: 109. Он в третий раз защитил титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и второй - Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал вакантный титул Всемирного боксерского совета (WBC).

Ломаченко теперь имеет 14 побед, 10 нокаутов и одно поражение. Кэмпбелл потерпел третье поражение, у него 20 побед, 16 нокаутов.

Начальные два раунда уроженец Белгород-Днестровского Одесской области потратил на разведку. Далее взвинтил темп и получил очевидное преимущество. Увеличивал его от раунда к раунду. Мог завершить бой досрочно - не удалось. В конце пятого раунда Кэмпбелл пропустил несколько ощутимых ударов, скорчился после удара по печени и дальнейшей серии по корпусу и в голову. Но прозвучал гонг. В одиннадцатом раунде Василий таки отправил соперника в нокдаун после затяжной серии, но почему-то не пошел на добивание.

Статистика подтвердила преимущество Ломаченко. 211 его ударов из 527 проведенных попали в цель - это 40%. Кэмпбелл нанес 420 ударов, из которых точным был 131-31%.

- Конечно же, теперь я хочу драться за четвертый титул, - заявил Ломаченко в послематчевом интервью. - С победителем боя Ричард Комми (обладатель титула Международной боксерской федерации Ганы. - ГПУ) - Теофимо Лопес (претендент из США. - ГПУ). Я бы предпочел бой с Лопесом, но не думаю, что он победит (соперники должны встретиться 14 декабря. - ГПУ).

Василию все труднее нокаутировать природных легковесов - они все преобладают его в габаритах. И если в предыдущей весовой категории была серия из четырех "ноу масс" - "больше не надо", то тут картина другая.

Два из четырех поединков прошли всю дистанцию, а в бою с Хорхе Линаресом Ломаченко и вообще впервые побывал в нокдауне.

Василию точно следует перестать заглядывать в первый полусредний вес - до 63,5 кг. Туда он может попытаться зайти однократно и только "для истории" - встретиться когда-то в далеком будущем с относительно безопасным чемпионом, чтобы покорить четвертую весовую категорию. Присматриваться надо к чемпионам из низших категорий. Конечно, после того, как достигнет цели в этой - соберет все четыре титула по основным версиям. Американцы Джервонта Дэвис и Гэри Рассел, мексиканцы Мигель Берчельт и Лео Санта Круз - там хватает с кем боксировать. Бои с ними будут настоящими мегафайтами. И забыть уже окончательно Майки Гарсию и еще больших ребят.

- Ломаченко теперь в списке величайших вместе с Мохаммедом Али, Марвином Хаглером, Рэем Леонардом, Флойдом Мейвезером, Оскаром Де Ла Хойей, Мэнни Пакьяо, - заявил в интервью прямо в ринге после боя промоутер украинца Боб Арум. - Цель - четвертый титул. Ломаченко сразится с лучшими в легком, втором полулегком или в полулегком весе. Только с лучшими. Потому что он реально особый.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик получил соперника для своего дебютного поединка в супертяжелом весе. 12 октября в Чикаго, США, он встретится с 33-летним Тайроном Спонгом из Нидерландов - 14 побед в 14 боях, 13 нокаутов. Александр Усик выиграл все 16 своих боев, 12 нокаутов.

Автор: Василь ТАНКЕВИЧ
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