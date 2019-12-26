В сборной Украины появится новый лидер полузащиты

У сборной Украины по футболу будет новый лидер полузащиты. Раньше эту роль выполнял 23-летний Александр Зинченко, двукратный чемпион Англии в составе "Манчестер Сити". Сейчас его позиции пошатнулись из-за травмы, выздоровления Бенжамена Мэнди, появления Анхелиньйо и высокой конкуренции в средней линии. Зато 26-летний Руслан Малиновский из "Аталанты" идет к признанию в чемпионате Италии.

Он помог команде победить "Шахтер" и пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Впоследствии - забил мяч в выездной игре против "Болоньи", хотя "Аталанта" поединок проиграла, "переваривая" выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Когда отошла от него, разорвала "Милан" - 5:0.

Малиновский в этом матче не просто вышел на поле в стартовом составе и оставил его после финального свистка. Тренер Джан Пьеро Гасперини поручил украинцу связывать центр и фланги атаки. И с этой ролью уроженец Житомира справился отлично.

Гасперини скептически относился к трансферу украинца. Поэтому неудивительно, что Малиновский с начала сезона в основном сидел на скамейке запасных. Учился понимать сложный итальянский футбол и язык. А тренер осознал - соотечественник Шевченко не играет на уровне Андрея Николаевича, но дает ему широкие тактические возможности. Украинский футболист может выйти хоть в центре полузащиты, хоть на фланге, хоть со стартовых минут, хоть после выхода на замену.

У "Аталанты" достаточный выбор футболистов атаки. Но и календарь матчей 2020 года плотный - даже если махнуть рукой на Кубок Италии. Поэтому игровое время для Малиновского найдется. И он должен его использовать так, чтобы дать нам дополнительные надежды на Евро-2020.