В сборной Украины появится новый лидер полузащиты

 
Ексклюзивы
1/5
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
2 Просмотров: 6255
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6003
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 891
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 369
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 2997
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2106
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3150
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1836
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 459
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 3249
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 846
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3150
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3276
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1395
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 108
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
пятница, 27 декабря 2019 00:45

В сборной Украины появится новый лидер полузащиты

  Комментировать
 

У сборной Украины по футболу будет новый лидер полузащиты. Раньше эту роль выполнял 23-летний Александр Зинченко, двукратный чемпион Англии в составе "Манчестер Сити". Сейчас его позиции пошатнулись из-за травмы, выздоровления Бенжамена Мэнди, появления Анхелиньйо и высокой конкуренции в средней линии. Зато 26-летний Руслан Малиновский из "Аталанты" идет к признанию в чемпионате Италии.

Он помог команде победить "Шахтер" и пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Впоследствии - забил мяч в выездной игре против "Болоньи", хотя "Аталанта" поединок проиграла, "переваривая" выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Когда отошла от него, разорвала "Милан" - 5:0.

Малиновский в этом матче не просто вышел на поле в стартовом составе и оставил его после финального свистка. Тренер Джан Пьеро Гасперини поручил украинцу связывать центр и фланги атаки. И с этой ролью уроженец Житомира справился отлично.

Гасперини скептически относился к трансферу украинца. Поэтому неудивительно, что Малиновский с начала сезона в основном сидел на скамейке запасных. Учился понимать сложный итальянский футбол и язык. А тренер осознал - соотечественник Шевченко не играет на уровне Андрея Николаевича, но дает ему широкие тактические возможности. Украинский футболист может выйти хоть в центре полузащиты, хоть на фланге, хоть со стартовых минут, хоть после выхода на замену.

У "Аталанты" достаточный выбор футболистов атаки. Но и календарь матчей 2020 года плотный - даже если махнуть рукой на Кубок Италии. Поэтому игровое время для Малиновского найдется. И он должен его использовать так, чтобы дать нам дополнительные надежды на Евро-2020.

Автор: Роман ШАХРАЙ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В сборной Украины появится новый лидер полузащиты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Назвали самую модную обувь этой зимой
Назвали самую модную обувь этой зимой
9
 Просмотров: 22491
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
3
 Просмотров: 9594
Секонд-хенд запретят: подробности
Секонд-хенд запретят: подробности Просмотров: 8001
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
 2 Просмотров: 6255
Доллар остановился на новой отметке
Доллар остановился на новой отметке Просмотров: 6246
Спорт
Тренер "Арсенала" продолжит линию Венгера
Тренер "Арсенала" продолжит линию Венгера
Наша премьер-лига нуждается в китайских футболистах
Наша премьер-лига нуждается в китайских футболистах Просмотров: 9
Класс игры невысокий
Класс игры невысокий Просмотров: 9
"Лучшим игроком стал Исмаили Гонсалвис"
"Лучшим игроком стал Исмаили Гонсалвис" Просмотров: 36
Ломаченко завладел тремя титулами
Ломаченко завладел тремя титулами Просмотров: 171
Больше всего комментируют
29
Украина открыла дело за пересечение границы российским поездом
10
Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны
8
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
4
Миром и не пахнет: на Донбасс завезли российские гаубицы
3
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Голосов: 210
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua