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пятница, 22 ноября 2019 00:55

В мужском теннисе появилась новая звезда

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Грек 21-летний Стефанос Циципас стал победителем мужского Итогового турнира по теннису. Наверное, среди всех участников только итальянец Маттео Береттини не мог его выиграть. Если семь из восьми способны победить, успех Циципаса уже не выглядит таким неожиданным. Весь сезон он играл более-менее ровно.

Позитивная черта Стефаноса - он качественно распределяет эмоциональные потери, не зацикливается на неудачах, не падает ниже собственного уровня. Особенно это было заметно в финале, когда ошибки не сбивали его с игры, не заставили потерять уверенность. Но грек еще не доказал наличие характера. В матче третьего тура, например, не должен был проигрывать Рафаэлю Надалю.

Сейчас Циципасу 21 год. Достиг уже многого. Сочетает в себе силу молодости и жизненной мудрости. Последняя проявляется в стабильности психологического настроя. Многие другие этим не отличаются. Например, россиянин Даниил Медведев.

Циципас еще способен развиваться. У него рост 193 см. Это дает греку преимущества на корте - координированный, читает игру. В финале показал фантастический теннис. С каждой тренировкой уровень растет.

Стефанос Циципас - внук советского футболиста Сергея Сальникова. Его мать Юлия Сальникова, чемпионка СССР по теннису, эмигрировала в Грецию. Здесь вышла замуж за местного Ангелоса Циципаса, который и тренирует сына.

Автор: Всеволод КЕВЛИЧ, теннисный эксперт
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