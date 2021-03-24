В этот раз без пари

3 мая 2007 года. Коллега приходит в офис и сначала направляется не на рабочее место, а ко мне. Снимает рюкзак и запускает в него руку. Я знаю, что она оттуда достанет.

Коньяк. Пятизвездочный. Армянский.

Наталья проиграла мне пари. Вчера мой "Милан" разбил ее "Манчестер Юнайтед" - 3:0 - в полуфинале Лиги чемпионов. Итальянская команда в четвертый раз подряд победила английскую в истории Кубка/Лиги чемпионов. Через полмесяца "Милан" выиграет турнир, через год - "Юнайтед".

Затем обе сдали позиции. Особенно - "Милан". Если "МЮ" в 2009-ом и 2011-ом доходил до финала, где проигрывал "Барселоне" - одной из лучших в истории футбола, в 2013 году - выиграл чемпионат, в 2017-м - Лигу Европы, то итальянский гранд не может получить значимых титулов 10 лет.

Поэтому две последние победы англичан логичны. В 2010-ом они вынесли "Милан" с общим счетом - 7:3. А неделю тому назад команды столкнулись в 1/8 Лиги Европы. Итальянцы проводят хороший сезон, и три тайма из четырех выглядели убедительнее. Но класс игроков "Юнайтед" все равно выше. Чемпион мира Погба решил итог дуэли через 3 мин. после выхода на поле. Это мог сделать и лидер "Милана" Златан Ибрагимович. Но вратарь англичан среагировал на удар шведа в упор.

"Юнайтед" - в четвертьфинале.

Я рад только тому, что никакого пари в этот раз не заключал.