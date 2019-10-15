Усик победил в первом бою супертяжелого веса

В ночь на воскресенье, 13 октября, Александр Усик, 32 года, выиграл дебютный бой в супертяжелом весе. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе на турнире в Чикаго, США, заставил сдаться американца, 38-летнего Чазза Уизерспуна – до боя 38 побед, 29 нокаутов, три поражения, нуль ничьих. Тот отказался от продолжения поединка "на табуретке" - в перерыве между седьмым и восьмым раундами. Крымчанин выиграл 17-й поединок из 17 проведенных, имеет 13 нокаутов.

Усик получил в соперники Уизерспуна за четыре дня до боя. Готовился несколько месяцев к нидерландцу Тайрону Спонгу - незадолго до боя спортсмен попался на допинге. В этом заключалась главная сложность.

- Мне нужно было несколько раундов, чтобы подстроиться под этого оппонента, - признался Усик на послематчевой пресс-конференции. - Следовало посмотреть, что он будет делать в ринге, потому что мы провели совсем другую работу под другого оппонента.

Стартовый раунд Усик посвятил разведке, дал поработать сопернику первым номером. А со второго перехватил инициативу и от раунда к раунду увеличивал свое преимущество. Он порхал вокруг неповоротливого оппонента и "жалил". Имел огромное преимущество в скорости. Уизерспун огрызался одиночными ударами. Некоторые из них достигли цели и оставили синяки на лице Усика. С четвертого раунда дебютант-супертяжеловес начал вкладываться в удары, а с пятого на выбор расстреливал соперника. В шестом Усик был близок к завершению боя - Уизерспун едва "дожил" до гонга. В седьмом украинец взвинтил темп до максимума, избиение продолжилось с еще большей интенсивностью, и рефери имел все основания остановить бой. Но дал его продолжить. А в перерыве перед восьмым раундом Уизерспун отказался от дальнейшего поединка.

Победа Александра Усика не дала ответа на вопрос, как он будет выглядеть против элиты супертяжелого веса.

Чазз Уизерспун слишком слабый соперник, чтобы прояснить этот момент. Усик подтвердил статус обязательного претендента на титул Всемирной боксерской организации. Уже в следующем поединке он может встретиться с победителем матча-реванша между американцем Энди Руизом и британцем Энтони Джошуа - встреча запланирована на 7 декабря.

- Доказывает ли моя победа, что я могу боксировать с лучшими бойцами супертяжелого веса? Не знаю. Я просто готов с ними драться. Конечно, я готов взять бой за титул чемпиона мира, если будет такая возможность. Для меня приоритет: победитель реванша Руиз - Джошуа. Если бы выбирал я, то это был бы Энтони, - прокомментировал бой Александр Усик.

После дебютного боя в супертяжелом весе он занял четвертое место в рейтинге супертяжеловесов по версии статистического сайта "Боксрек.ком". Выше только американцы - обладатель трех титулов Энди Руиз, чемпион Всемирного боксерского совета Деонтей Уайлдер и британец Энтони Джошуа. На ступеньку ниже Усика еще один британец, Тайсон Фьюри.