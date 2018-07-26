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пятница, 27 июля 2018 05:30

Юношеская сборная победила действующих чемпионов Европы

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Юношеская сборная Украины игроков до 19 лет вышла в полуфинал Кубка Европы, который проходит в Финляндии. Подопечные Александра Петракова оставили позади прошлогоднего чемпиона этой возрастной категории - англичан, победили сборные Франции и Турции.

Выход в полуфинал Кубка Европы дал возможность команде не только побороться за медали, но и автоматически пройти квалификацию к Кубку мира U-20, который в следующем году будет принимать Польша.

Главная сила сегодняшней юношеской сборной Украины - в ее тренере. Александр Петраков работал только с юношами. Его команды максимально мотивированы и имеют бойцовский характер. В квалификации к Кубку Европы победы в последних матчах удалось вырвать буквально на последних секундах.

В 2014 году сборная Петракова играла в Англии, а через год - на Кубке мира в Новой Зеландии. Опыт таких соревнований дает возможность тренеру провести правильную подготовку, распределить силы на весь турнир и настроить игроков.

Среди самых больших недостатков - достаточно рациональное построение игры. Обычно на юношеском уровне команды пытаются играть в атакующий футбол. Или максимально копируют стиль национальной сборной - чтобы ускорить переход во взрослый футбол. Команда Петракова единственная на турнире играет в три центральных защитника, от обороны через быстрый выход в атаку.

Из-за травм не удалось привлечь одного из лидеров команды Алексея Кащука из "Шахтера". Давно травмирован Тимофей Сухарь из "Зари". Без внимания тренера остался Ярослав Деда из "Карабаха". Поэтому в конце встреч сил не хватает. Возможности ротации, усиления игры по ходу поединка практически нет. Это может сыграть негативную роль в матчах на вылет. Особенно если будет дополнительное время.

Костяк сборной составляют представители "Динамо". Их в стартовом составе пятеро.

"Шахтер" представлен тремя защитниками. Есть игроки "Днепра-1", "Карпат", "Звезды" и легионер Алексей Хахлев, выступающий за испанский "Алавес".

Самое сильное звено сборной - центр защиты. Там играют динамовцы Денис Попов, Виталий Миколенко и "горняк" Валерий Бондарь. Благодаря их работе соперник создает очень мало моментов у ворот. Архитектором игры команды является Алексей Хахлев. Он имеет высокий футбольный интеллект, обеспечивает переход из обороны в атаку. Передняя линия строится на скорости фланговых игроков Сергея Булеца и Георгия Цитаишвили из "Динамо" и форварда "Днепра-1" Владислава Супряги. Имея пространство, ребята способны убежать от любого соперника.

Франция в первом туре несколько недооценила украинцев, предоставила необходимое им пространство. За это была наказана двумя голами и удалением. Англичане и турки играли рационально, учитывали скорость атакующих игроков юношеской сборной Украины.

Болельщикам приятно видеть свою сборную среди четырех лучших в Европе среди своего возраста. К тому же удалось хорошо сыграть против Франции и Англии. Однако юношеский и молодежный футбол существует прежде всего для подготовки игроков для выступлений во взрослом. В 2009-ом наша сборная уже становилась лучшей на домашнем Евро в Донецке. Игроков той команды называли будущим украинского футбола. Сейчас им по 27-28 лет. Из всех на высоком уровне играют только Денис Гармаш в "Динамо" и Богдан Бутко с Сергеем Кривцовым в "Шахтере". Другие так и не смогли реализовать свой потенциал. Некоторые уже даже попрощался с футболом.

Автор: Сергій ТИЩЕНКО
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