Украинец стал чемпионом Европы

31-летний украинец Дмитрий Чумак стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике. Победил в весовой категории до 109 кг. Соревнования состоялись 10 апреля в Москве, Россия.

В рывке он поднял 181 кг, в толчке — 226 кг. Завоевал путевку на Олимпийские игры-2021. Их с 23 июля по 8 августа будет принимать Токио, Япония.

После победы Чумак разместил на своей странице в социальной сети фото горящей Москвы, которое сопроводил нецензурным стихотворением российского певца Шнурова и группы "Ленинград".

- Считаю, что ничего радикального не сделал. Все время соревнований чувствовал себя на территории враждебного государства, ведущего против нас войну. Улыбки русских выглядели натянутыми. Поэтому обрадовался, когда вернулся домой.

Чумак не слишком удачно начал соревнования. В рывке поднял лишь 181 кг, хотя его личный рекорд — 190. В толчке все пошло лучше, сначала 220, а впоследствии — 226. В сумме — первое место с 407 кг.

— Мой рекорд в толчке — 236 килограммов. Но я берегу силы на Олимпиаду в Токио. Там надо будет показывать лучшие результаты.

На пьедестале украинец не смог сдержать слез.

- Впервые в жизни было сложно не плакать. Эта "Европа" для меня очень тяжелая. Бремя того, что это Москва. Поэтому очень важно именно победить. Поэтому так сложно сдерживать слезы от понимания того, что я это сделал.

Дмитрий не любит тех, кто говорит, что спорт вне политики.

- Пусть скажут об этом ребятам, которым поотрывало руки и ноги. А им только по 25 лет. Имеем военную и политическую агрессию России. И это не догадки, это факт. Пост с горящей Москвой задумал задолго до начала соревнований. Где-то за месяц. Возможно, это выглядело бы некрасиво, если бы у нас с Россией была словесная перепалка. А у нас-война с тысячами убитых. Поэтому это был троллинг Кремля.

Чумак не сразу согласился ехать в Россию. Но чемпионат Европы — этап отбора к Олимпиаде, его нельзя было пропустить.

- Думал, увижу какую-нибудь красивую страну, а пришлось ехать в Россию. Поэтому сидел в гостинице и никуда не выходил.

Дмитрий Чумак родился в 1990 году в Скадовске Херсонской области. Окончил местный университет. С 2012-го живет в Киеве. Был участником Олимпийских игр 2016 года, занял шестое место. Стал серебряным и бронзовым призером чемпионата мира. Трижды выигрывал чемпионат Европы в разных весовых категориях.