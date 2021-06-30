Украина прошла в четвертьфинал Евро

- Не верил, что Шевченко выпустит сына на поле. Особенно, когда Беседина заменил Цыганков. Когда Артем забил - скакал по комнате, не спал до шести утра, - говорит черкасщанин 48-летний Александр Довбик. Он - отец нападающего сборной Украины по футболу 25-летнего Артема Довбика, который 29 июня забил победный мяч на 121-й минуте в игре 1/8 финала Евро-2020/2021 против Швеции.

Александр с женой 44-летней Натальей встречают в кафе "Живчик".

- Сын у нас один, - продолжает Довбик-старший. - Играет в футбол с 3 лет. Как дед Михаил бросил мяч, так Артем с ним и не расставался. В школе ругали за плохие оценки, но я не обращал внимания.

Артем Довбик выступает за "Днепр-1". На Евро поехал третьим нападающим. Во встрече со Швецией главный тренер сборной 44-летний Андрей Шевченко сменил его предшественников. Сначала Романа Яремчука, затем Артема Беседина, который получил травму.

Довбик вышел на поле на последние 15 минут поединка. Заменил Андрея Ярмоленко. Забил головой после навесной передачи Александра Зинченко. Шведы в то время были в меньшинстве после удаления защитника Маркуса Даниэльссона.

Зинченко открыл счет на 27-й минуте, забил первый гол. Шведы сравняли на 44-й - их игроку Эмилю Форсбергу помог рикошет.

Андрей Шевченко сменил тактику после первых матчей.

Выпустил на поле трех центральных защитников - Илью Забарного, Сергея Кривцова и Николая Матвиенко - и двух опорников. Поэтому Зинченко перешел на левый фланг, а Руслан Малиновский остался в запасе.

- Еще при Советском Союзе в защиту сборной пытались ставить украинцев, - говорит футбольный тренер Олег Федорчук, 60 лет. - Потому что мы умеем терпеть и страдать. Украинцы дисциплинированы. Эта черта помогла в поединке со шведами.

И, конечно, Зинченко. Хосеп Гвардиола (наставник английского "Манчестер Сити", где играет Александр. - ГПУ) - не последний тренер в мире. Ставит украинца слева. И тот показал, какая позиция на поле для него родная.

Матч со шведами должен стать уроком для наших тренеров. Нельзя быть консерваторами и свысока смотреть на футболистов из периферийных клубов. Если бы не травма Беседина, то Довбик вряд ли вышел бы на поле.

Не перестает удивлять Ярмоленко. Он лучший в каждой игре.

Четвертьфинальный поединок Евро наши проведут 3 июля. В итальянском Риме встретятся со сборной Англии.

Футбол. Евро 2020/2021

1/8 финала

Швеция - Украина - 1: 2

Англия - Германия - 2: 0

Италия - Австрия - 2: 1

Нидерланды - Чехия - 0: 2

Бельгия - Португалия - 1: 0

Дания - Уэльс - 4: 0

Испания - Хорватия - 5: 3

Франция - Швейцария - 3: 3 (пен. - 4: 5)

1/4 финала

2 июля, пятница

19.00, здесь и далее время - киевское, Испания - Швейцария

22.00 Бельгия - Италия

3 июля, суббота

19.00 Дания - Чехия

22.00 Англия - Украина

Рим, Италия. Олимпийский стадион, рассчитан на 72 698 зрителей, разрешено - 16 тыс.

ТВ: "Украина"

Текстовая трансляция: gazeta.ua

1/2 финала

6 июля, вторник

22.00 Бельгия / Италия - Испания / Швейцария

7 июля, среда

22.00 Англия / Украина - Чехия / Дания

Финал

11 июля, воскресенье, 22:00

Полуфинальные поединки и решающая игра состоится в Лондоне, Англия