Сборная Украины по футболу проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020/2021 - 0:4. Матч состоялся 3 июля в итальянском Риме. Первый гол наши пропустили на 4-й минуте. До конца тайма счет не изменился. После перерыва соперник забил еще три мяча.

Главный тренер сборной Украины 44-летний Андрей Шевченко вышел на игру с тремя центральными защитниками. После травмы Сергея Кривцова на 35-й мин. перешел на схему 4-3-3. Концовка первого тайма - лучший период в игре сборной Украины. Он дал надежду на благоприятный исход. Но во второй половине англичане быстро доказали преимущество.

- В матче с Англией мы надеялись, что отстоим нули в первом тайме. А во втором сойдет 10-минутная вспышка и мы решим судьбу матча, - говорит футбольный тренер Олег Федорчук, 60 лет. - Когда счет стал - 0:2, мы продолжали играть, будто на табло нули. Набегали меньше англичан. Хотя надо было отыгрываться.

Удивило, что Шевченко тянул с заменами (в конце матча хотел провести тройную, но не успел, потому что судья дал финальный свисток без компенсированного времени. - ГПУ). Это как картежник - выпала плохая карта, а он даже не попытался сбросить ее и потянуться к колоде. А вдруг там повезет вытянуть какого-то Довбика (нападающий вышел на поле во время предыдущей игры со Швецией и забил решающий мяч на 121-й мин. - ГПУ).

По большому счету, из четырех составляющих подготовки команды мы более-менее неплохо выглядели только в техническом плане. Функционально мы слабы, тактически - одинаковые. Психологически - вообще провал. Вся психологическая подготовка сводилась к тому, что у нас в коллективе прекрасная атмосфера. А концентрация на поле? А отдача?

Какую оценку можно поставить команде за выступление на турнире?

- Есть плюсы и минусы. Плюсов вроде немало: пробились на сам чемпионат, вышли из группы, победили в 1/8 финала, стали участником четвертьфинала. Привлекли огромное внимание общества к футболу. Однако, если взглянуть на составляющую продукта, то возникает много вопросов. На протяжении всего Евро мы были заложниками обстоятельств - зависели от чужой игры. Несмотря на длительную подготовку, у нас не было вариативности на поле. Мы всегда выходили с одним и тем же планом и набором игроков. Исключение - матч со Швецией в 1/8 финала, когда Шевченко поставил три центральных защитника и продолжил так играть в следующем поединке.

Похожи на нас команды - Венгрия, Чехия, Дания - имели набор тактик. Тренеры Украины консервативно относились к игрокам: на поле выходили одни и те же исполнители. Есть понятие тренерской благодарности - Артем Довбик вывел команду в четвертьфинал, но следующую игру провел на скамейке запасных.

Когда сборная СССР заняла второе место на Евро-1988, Лобановского встречали скромно. Потому что проиграл решающий матч. А у нас наделали крика и шума, как на цыганской свадьбе из-за попадания в восьмерку лучших. Это немного раздражает.

480 миллионов гривен заработали футболисты сборной Украины на Евро-2020/2021. Сумма состоит из призовых от европейской федерации за участие в турнире, победу над Северной Македонией в групповом турнире, выход в 1/8 финала и четвертьфинал.

Футбол. Евро-2020/2021

1/4 финала

Англия - Украина - 4:0

Италия - Бельгия - 2:1

Испания - Швейцария - 1:1 (пен. - 3:1)

Дания - Чехия - 2:1

1/2 финала

Италия - Испания - 1:1 (пен. - 4: 2)

Англия - Дания - матч закончился вечером 7 июля,

Финал

11 июля, воскресенье, 22:00 по киевскому времени в Лондоне, Англия

ТВ: "Украина"

Текстовая трансляция: gazeta.ua