Украина может потерять второй клуб в Лиге чемпионов

25 июля украинские клубы открывают еврокубковый сезон. Луганская "Заря" с новым тренером Виктором Скрыпником во втором отборочном раунде Лиги Европы сыграет с черногорским клубом "Будучност".

С третьего раунда Лиги Европы стартует "Мариуполь". Команда в прошлом сезоне заняла четвертое место в украинской премьер-лиге. Зато бронзовый призер - "Александрия" - уже получила путевку в групповой раунд.

С третьего раунда отбора стартует в Лиге чемпионов серебряный призер последнего первенства киевское "Динамо". Чтобы пробиться в групповой турнир, киевлянам надо пройти двух соперников. В случае неудачи "Динамо" будет играть в Лиге Европы.

Прошлогодний чемпион "Шахтер" уже обеспечил себе участие в групповом турнире.

Украина из года в год сползает в таблице коэффициентов УЕФА. Сейчас мы занимаем девятое место, которое еще дает возможность стартовать в еврокубках пяти клубам. Коэффициент Украины - 29,700 пунктов. У Турции, которая идет десятой - 29,400, у Австрии - 27,925.

Если нас догонит Турция, то в сезоне 2022-23 вице-чемпион Украины стартует со второго, а не третьего отборочного раунда. Если уступим Австрии, то вообще потеряем второй клуб в Лиге чемпионов.

Пока тенденция неутешительная. С сезона 2010-11 из года в год мы теряем позиции. Восемь лет назад мы соревновались с Россией и Португалией за шестую строчку, дающую право стартовать трем клубам в Лиге чемпионов. Затем последовал спад. В прошлом году нас опередила Бельгия, а в этом - пошла в серьезный отрыв. Единственное светлое пятно в таблице - сезон 2015-16 года, когда мы чуть не дотянули до отметки 9,800 пункта.

Очевидно, что качественного прорыва в этом году не будет. "Шахтер" с новым тренером перестраивается. "Динамо" несколько лет находится в кризисе. "Александрия", "Заря" и "Мариуполь" - не те клубы, которые могут осуществить прорыв в Европе.

- Мы вернем позиции, когда в еврокубках Украину будут представлять города-миллионники - Харьков, Днепр, Одесса, - говорит бывший форвард "Черноморца" 51-летний Иван Гецько.

Самые лучшие результаты Украина показывала, когда у нее в премьер-лиге были 16 команд. Согласно планам украинской премьер-лиги, 16 клубов в элитном дивизионе у нас будут играть с 2021 года.