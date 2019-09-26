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пятница, 27 сентября 2019 00:30

Украина ближе к Советскому Союзу

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Сборная Украины по волейболу дошла до четвертьфинала чемпионата Европы. На этой стадии уступила сербам - 2:3. В финальной части континентального первенства наши не играли с 2005 года. Нынешний успех стал возможным благодаря 49-летнему тренеру Угису Крастиньшу.

В 2016 году приехал в Украину - возглавил львовскую команду "Барком-Летучие Мыши", с которой получил два чемпионских титула. Через полгода ему предложили возглавить сборную Украины.

Большую часть игровой и тренерской карьеры Крастиньш провел в Финляндии. Его дети - тоже волейболисты. Сын играет за сборную Финляндии, а дочь - мастер пляжного волейбола.

Перед чемпионатом Европы Угис Крастиньш дал интервью сайту tribuna.com. Приводим самые интересные его цитаты.

Я закончил работу в Финляндии, уехал в США. Здесь агент говорит, что есть предложение из Украины. Ответил: "Если выйду из самолета, а меня встретит старый коммунист, сразу уеду". Коммуниста не было. И я здесь три года.

Если есть проблема, ее надо решать, а не искать, кто виноват. Вот в чем разница между развитой страной и неразвитой. Развивающиеся страны, сначала ищут, кто виноват. А развитые ищут, как решить эту проблему. И пока одни ищут виновного, у тех уже пошло развитие.

Заметил, что в Украине игроки сначала ищут виноватого, если проиграли мяч. Если тренер это запретил, говорят, что судья ошибся.

В Украине есть основной спонсор и один-два поддерживающих. В Финляндии у нас было больше ста спонсоров. Кто дал больше денег - реклама на майке. Кто меньше - тому книги или плакаты в зале. Люди понимают: это моя команда. Клубы не могут вот так просто исчезнуть.

До сих пор удивляюсь положению вещей в Украине. Как в отеле может быть комната без окон? Здесь все медленнее развивается. Хотя вижу, что страна очень богатая. Но тормозится по непонятным мне процессам. Соседи поляки пошли как-то дальше. Для меня сначала был культурный шок. Даже во Львове.

Украина ближе к Советскому Союзу, чем к Латвии. К сожалению. Я приехал в Киев играть первую официальную игру за Суперкубок. Это было в зале, где в 1991-м играли последний тур советского чемпионата.

Все ребята, кому я звонил и пригласил в сборную, сразу ответили "Да". Ни один из них не спросил: что мне за это будет? Этого уже достаточно, чтобы верить и поддерживать их. Они представляют страну.

Говорю игрокам: не думайте о шансах. Давайте тише. Выигрываем первую партию, первый матч. Не хочу загонять игроков и говорить, что это шанс всей их жизни. Зачем этот груз на плечи?

Не надо бояться ошибок, без них невозможно играть в волейбол. Игра построена на "проиграл - выиграл". Главное, чтобы выигранных мячей было больше.

Автор: Юрий СТРИГУН
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