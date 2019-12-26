Тренер "Арсенала" продолжит линию Венгера

Назначение 37-летнего Микеля Артеты на пост главного тренера английского "Арсенала" на первый взгляд - неожиданное. Но логика очевидна.

Второй раз подряд лондонский клуб приглашает тренера-испанца. Стиль испанского футбола - оптимальный для "Арсенала". Арсен Венгер также был адептом игры, основанной на контроле мяча. Требовал от футболистов не работы на поле, а творчества.

У команды сейчас хороший кадровый потенциал. Возможно, есть отдельные спортсмены, которые не подойдут под стиль игры. Здесь вопрос скорее в том, как совместить исполнителей, которые есть в составе.

Артета - не чужой для "Арсенала" человек. Играл за команду четыре сезона. Назначение таких специалистов удачно в том плане, что в клубе уже работали с ними. Главное - их не переоценить.

В текущем сезоне "Арсенал" идет на 11-м месте (результат вчерашнего матча против "Борнмута" не учитывался. - ГПУ). Но таблица английской премьер-лиги плотная, расстояние до зоны Лиги чемпионов не такое большое - девять очков. Борьба за четвертое место не завершена. Думаю, такую задачу поставят перед Артетой в этом сезоне.

"Бавария" и "Манчестер Юнайтед" назначили тренеров, которые до этого не были особо известны. Сейчас нечто подобное происходит в "Арсенале". Нестандартные решения сейчас в моде.