"Совок" подкрался незаметно

На прошлой неделе появилась неожиданная новость — футбольный клуб "Арсенал-Киев" подписал "меморандум" о сотрудничестве с Министерством обороны и теперь будет называться "Арсенал-ЦСКА". Упомянутая информация выглядит сплошным нагромождением абсурда. И вот почему.

Футбольный клуб "Арсенал-Киев" основали менее четырех лет тому назад малоизвестные бизнесмены на малоизвестные средства. У этого "клуба" нет ничего — ни стадиона, ни базы, ни детской и юношеской школы, ни болельщиков. Есть лишь команда, которая проводит матчи на тренировочном поле донецкого "Шахтера" в селе возле Киева. В этом нет ничего противозаконного — каждый украинец волен содержать на свои деньги футбольную команду, назвав ее хоть "Миланом", хоть "Барселоной". Можно даже без денег — в городском турнире дворовых команд времен моего детства выступал "Реал" с улицы Фабричной. Но при чем тут Министерство обороны?

Напомню, что футбольная команда Киевского военного округа СКА, Киев стала в 1992 году командой Министерства обороны. Она была переименована на ЦСКА и почти сразу потеряла бюджетное финансирование. По команде "сверху" киевских "армейцев" финансировали нефтегазовые структуры пресловутого Игоря Бакая. Аж пока команду не "рейдернул" киевский городской глава Александр Омельченко, который переименовал ее в "Арсенал" и тратил на нее ежегодно по 40 миллионов гривен из столичного бюджета. А команда ЦСКА, которая оказалась в первой лиге, через несколько лет исчезла из-за отсутствия денег.

Ни ЦСКА, ни "Арсенал" так и не смогли привлечь к себе болельщиков. Несколько десятков "ультрасов" неизвестного происхождения и организованно приведенная рота курсантов военного училища украшали пустые трибуны на последних матчах команды. А стадион СКА, тоже переименованный в ЦСКА, между тем довели до состояния руины.

Поэтому владельцам новосозданного "Арсенала" и министру обороны, которые подписали тот "меморандум", в действительности нечего объединять. Наши армия и флот замечательно обходятся без футбольной команды высшей лиги. Такие "армейские" команды существовали когда-то лишь в СССР и оккупированных им странах и давно не существуют. Так зачем тогда возрождать тот "совок"? Ответ простой — военный бюджет в последнее время значительно вырос. Почему бы не зачерпнуть оттуда немного на "футбольных профессионалов"?

Отмечу, что это лишь мои предположения. Потому что сам "меморандум" никто, кроме подписантов, не видел. А интересно было бы его почитать.