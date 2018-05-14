"Совок" подкрался незаметно

 
Ексклюзивы
1/5
Если провалим избирательную реформу - развалим Украину - Рыбачук
Если провалим избирательную реформу - развалим Украину - Рыбачук
2 Просмотров: 360
"Россия сама отдаст Крым, когда заберем Донбасс" - Арестович
"Россия сама отдаст Крым, когда заберем Донбасс" - Арестович
1 Просмотров: 1602
"Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов" - Муждабаев
"Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов" - Муждабаев
1 Просмотров: 243
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
Просмотров: 5103
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 1287
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
1 Просмотров: 2097
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
4 Просмотров: 47817
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 1386
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 972
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2682
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
Киевляне обыграли &quot;Шахтер&quot;
Киевляне обыграли "Шахтер"
Пропустили опять после &quot;стандарта&quot;
Пропустили опять после "стандарта"
В Сочи &quot;расписывали&quot; чемпионат под водку и шашлык
В Сочи "расписывали" чемпионат под водку и шашлык
&quot;Ребров звонит после матчей в двенадцать ночи&quot;
"Ребров звонит после матчей в двенадцать ночи"
&quot;Давно не видел Марлоса в такой форме&quot;
"Давно не видел Марлоса в такой форме"
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 13023
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 3204
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8748
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 7002
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2223
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 мая 2018
1 Просмотров: 396
Талант до математики
— Такий кошмар наснився, — за кілька років до смерті мати прокинулася серед ночі. — Боже, який жах! Я зіскочив із ліжка. ...
вторник, 15 мая 2018 07:15

"Совок" подкрался незаметно

  Комментировать

На прошлой неделе появилась неожиданная новость — футбольный клуб "Арсенал-Киев" подписал "меморандум" о сотрудничестве с Министерством обороны и теперь будет называться "Арсенал-ЦСКА". Упомянутая информация выглядит сплошным нагромождением абсурда. И вот почему.

Футбольный клуб "Арсенал-Киев" основали менее четырех лет тому назад малоизвестные бизнесмены на малоизвестные средства. У этого "клуба" нет ничего — ни стадиона, ни базы, ни детской и юношеской школы, ни болельщиков. Есть лишь команда, которая проводит матчи на тренировочном поле донецкого "Шахтера" в селе возле Киева. В этом нет ничего противозаконного — каждый украинец волен содержать на свои деньги футбольную команду, назвав ее хоть "Миланом", хоть "Барселоной". Можно даже без денег — в городском турнире дворовых команд времен моего детства выступал "Реал" с улицы Фабричной. Но при чем тут Министерство обороны?

Напомню, что футбольная команда Киевского военного округа СКА, Киев стала в 1992 году командой Министерства обороны. Она была переименована на ЦСКА и почти сразу потеряла бюджетное финансирование. По команде "сверху" киевских "армейцев" финансировали нефтегазовые структуры пресловутого Игоря Бакая. Аж пока команду не "рейдернул" киевский городской глава Александр Омельченко, который переименовал ее в "Арсенал" и тратил на нее ежегодно по 40 миллионов гривен из столичного бюджета. А команда ЦСКА, которая оказалась в первой лиге, через несколько лет исчезла из-за отсутствия денег.

Ни ЦСКА, ни "Арсенал" так и не смогли привлечь к себе болельщиков. Несколько десятков "ультрасов" неизвестного происхождения и организованно приведенная рота курсантов военного училища украшали пустые трибуны на последних матчах команды. А стадион СКА, тоже переименованный в ЦСКА, между тем довели до состояния руины.

Поэтому владельцам новосозданного "Арсенала" и министру обороны, которые подписали тот "меморандум", в действительности нечего объединять. Наши армия и флот замечательно обходятся без футбольной команды высшей лиги. Такие "армейские" команды существовали когда-то лишь в СССР и оккупированных им странах и давно не существуют. Так зачем тогда возрождать тот "совок"? Ответ простой — военный бюджет в последнее время значительно вырос. Почему бы не зачерпнуть оттуда немного на "футбольных профессионалов"?

Отмечу, что это лишь мои предположения. Потому что сам "меморандум" никто, кроме подписантов, не видел. А интересно было бы его почитать.

Автор: Николай НЕСЕНЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Совок" подкрался незаметно». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
мая

В отелях Лас-Вегаса предлагали полюбоваться из окна ядерными взрывами

Самое читаемое
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
30
 Просмотров: 114333
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 4 Просмотров: 47808
Кендалл Дженнер обнажила идеальную грудь на красной дорожке
Кендалл Дженнер обнажила идеальную грудь на красной дорожке
31
 Просмотров: 32609
Украинские боевые дельфины погибли в Крыму
Украинские боевые дельфины погибли в Крыму 4 Просмотров: 29338
&quot;Сестра, у нас буйный&quot;: чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть
"Сестра, у нас буйный": чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть
 5 Просмотров: 22936
Больше всего комментируют
15
"Имидж просто ужасный" - в ЕС сделали жесткое заявление об Украине
8
Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой
6
Скандальный нардеп вызвался взять Савченко на поруки
5
"Сестра, у нас буйный": чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть
4
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
Голосов: 587
Голосование Кто победит в киевском финале Лиги чемпионов по футболу?
  • 1) "Реал"
  • 2) "Ливерпуль"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua