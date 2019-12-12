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пятница, 13 декабря 2019 00:35

Скрипник способен работать в ведущих чемпионатах Европы

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Виктор Скрипник вырос в Советском Союзе. Потом поехал в Германию, где играл и работал в "Вердере". Вернулся в Украину ментально другим человеком.

Скрипник работает в "Заре" с совершенно объективной оценкой происходящего вокруг. Играет в футбол, чтобы достичь результата, а не наоборот.

В "Заре" Скрипник может научить игроков относиться к футболу, как он сам. От силы личностей луганской команды будет зависеть, как высоко они могут подняться, работая со Скрипником. Пока что-то предметно говорить трудно. Потому сегодняшняя "Заря" может сыграть так, как в воскресенье против "Динамо". А может так, как против "Александрии", с противоположным результатом.

В этом чемпионате "Заря" может бросить вызов "Динамо" в борьбе за второе место. Если футболисты будут прогрессировать, то и этого состава Скрипнику хватит на уровне УПЛ. Отсутствие Назария Русина не стало проблемой в матче против "Динамо". Хорошо себя показал Артем Громов - вышел заряженный на матч. Есть еще Филипп Будковский, который пока, складывается впечатление, тяжелее партнеров переучивается на другой футбол.

Сейчас игра "Зари" лучше, чем у других украинских команд. Если Скрипнику дать футболистов высокого уровня, он и с ними построит хорошую команду. Потому этот тренер может быть интересен даже для ведущих чемпионатов Европы.

Автор: Всеволод КЕВЛИЧ, футбольный эксперт
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