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четверг, 24 июня 2021 07:41

Сборная Украины провалила Евро

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Сборная Украины по футболу провалила групповой турнир Евро-2020/2021. Из трех матчей подопечные тренера 44-летнего Андрея Шевченко проиграли два: Нидерландам - ​​2:3 и Австрии - 0:1. Выиграли у Северной Македонии, слабой команды группы - 2:1.

- В групповом турнире наша команда сыграла полтора матча - против Нидерландов и тайм против Северной Македонии, - говорит бывший футболист донецкого "Шахтера" Виктор Грачев, 64 года.

- Потом произошел функциональный провал, и мы едва удержали победу над македонцами. Без шансов проиграли сборной Австрии. Не знаю, почему так произошло. Украина всегда проигрывала в исполнительском мастерстве, но физически была готова на всех турнирах.

Возможно, сказалась психологическая усталость. Продолжаем тренироваться по советским схемам. На месяц запираемся на базе, работаем, а потом проигрываем в физической подготовке командам, которые собрались за неделю и особо не напрягались. А в игре тогда получается, что все спорные мячи - у Австрии, борьбу выиграла она же, все отскоки - их. Еще одна сборная с таким стилем подготовки - Россия, заняла последнее место.

У киевских динамовцев после сезона не было ни дня отпуска. Предполагаю, что могли психологически устать. Потому что трудно жить месяц запертым и видеть одни и те же лица.

Почему наш тренерский штаб провел минимальное количество замен?

- Это тоже загадка. Было очевидно, что не идет игра у Виталия Миколенко - левого защитника. Так выпустите Эдуарда Соболя. Попробуйте кого-то другого в центре поля. Для чего вызвали этих игроков? Именно для такого случая. Но нет, проявляем консерватизм.

Были игроки, которые понравились?

- Понравилась Австрия. По сравнению с предыдущими играми, команда добавила, стала неузнаваемой. У нас хорошо показали себя Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Андрея накрыли в игре австрийцы, а Роман был лидером в каждом поединке. Видно, как улучшил свою игру. Ищет хотя бы полумоменты и обостряет. Это именно то, что должен делать форвард. Но ниже своего уровня сыграли два лидера в центре поля - Александр Зинченко и Руслан Малиновский.

С такой игрой нашим нужен выход в 1/8 финала?

- Легче сказать нет, не нужен. Но это путь, который должны пройти, если повезет. Если не выйдем - значит, большего не заслужили.

На момент выхода номера турнирное положение сборной Украины в группе С дает теоретическую возможность выйти в 1/8 с третьего места. Если с нужным нам результатом завершатся игры в группах Е и F, то поединок 1/8 финала проведем 29 июня, во вторник, в шотландском Глазго, начнем в 22:00. Наиболее вероятные соперники - Швеция или Испания.

Футбол. Евро-2020/2021. Групповой турнир. Группа С

Первый тур

Нидерланды - Украина - 3: 2

Австрия - Северная Македония - 3: 1

Второй тур

Украина - Северная Македония - 2: 1

Нидерланды - Австрия - 2: 0

Третий тур

Украина - Австрия - 0: 1

Нидерланды - Северная Македония - 3: 0

Автор: Юрий СТРИГУН
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