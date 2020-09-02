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четверг, 03 сентября 2020 00:10

Сборная Украины будет играть со Швейцарией и Испанией

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Футбольная сборная Украины проведет первые матчи 2020 года. 3 сентября, в четверг, команда Андрея Шевченко сыграет во Львове против Швейцарии (21:45 по Киеву, ТВ: "Украина"/"Футбол 1", текстовая трансляция gazeta.ua). 6 сентября, в воскресенье — в Мадриде против Испании (21:45 по Киеву, ТВ: "Украина"/"Футбол 1", текстовая трансляция gazeta.ua).

Поединки состоятся в рамках группового турнира Лиги наций. В нем мы играем в высшей лиге. Еще один соперник — Германия. Победитель группы будет соревноваться за трофей Лиги Наций с другими тремя командами. Сборная, которая займет четвертое место, пойдет в первую лигу.

- Никогда в истории наша сборная не попадала в такую сложную группу, - говорит экс-нападающий "Шахтера" 63-летний Виктор Грачев. - Что-то подобное было только на Евро-2012 с Францией и Англией. Германия не вышла из группы на Кубке мира-2018. Испанцы там также выступали неудачно. Тоже мотивированы. Швейцария ежегодно прогрессирует. В прошлом розыгрыше Лиги наций опередила Бельгию, бронзового призера Кубка мира.

Наивны мысли тех, кто считает, что во Львове Швейцария будет действовать от обороны. Команда насколько квалифицированная, что вполне может заставить играть на своей половине поля.

Как нам не уступить в Испании?

- На днях пересмотрел фильм "Перл-Харбор". Понравился эпизод, где главный герой призывает побратима-летчика не застывать перед японскими асами. Поэтому главное нашей сборной — не впадать в ступор от имен соперника. Не цепенеть, не застывать, а играть в свою игру. Давления трибун не будет - матч пройдет без зрителей. Ранее такое давление загоняло наших футболистов в состояние шока. А сейчас спокойно играй в свою игру, выбегай в контратаки и разрушай атаки соперника. Думаю, испанцы начнут академически, попробуют первый мяч без труда. Со временем "наседать" будут все больше. Если удастся им забить в первой половине — тогда наши не уступят. В целом такую группу может выиграть каждая из команд. И каждая может оказаться на последнем месте. Первый тур расставит приоритеты. Если наши победят в Швейцарии — поедут в Испанию с мыслями не уступить. Потеряют очки во Львове - будут огрызаться во втором матче.

Еще один плюс нашей команды — почти все футболисты успели провести по несколько матчей и набрать форму. Хорошо, что стартовал чемпионат Бельгии, где имеем немало игроков.

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