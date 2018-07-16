Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу

Сборная Франции выиграла Кубок мира по футболу. В финальном матче подопечные 49-летнего Дидье Дешама победили команду Хорватии со счетом 4:2.

Французы одержали победу в турнире во второй раз. 20 лет назад Дидье Дешам был капитаном команды, теперь — главным тренером.

— Шесть забитых мячей для финала Кубка мира — нестандартная ситуация, — говорит футбольный тренер Олег Федорчук, 57 лет. — В финалах больших турниров играют осторожнее. Думаю, причина в том, что хорваты устали. Сыграли семь матчей, нагрузка легла на одних и тех же.

Тренер хорватской команды Златко Далич ошибся с тактикой игры на финал. Хорваты не выдержали во втором тайме темп, который сами же и задали. Все понимали, что сил может не хватить. Но продолжали играть в свою игру. После 35-й минуты не успевали за соперником. Быстрые атаки французов ставили оборону хорватов в угол.

Даличу не хватает опыта. Он не тренировал большие команды, не имеет опыт подобных соревнований. А Дешам в сборную Францию успел поработать с "Монако", "Ювентусом", "Марселем". В каждой команде достигал успеха.

У хорватов был шанс победить. Для этого должны были отказаться от собственной игры. Играть в антифутбол. Отдать инициативу французам, которые не любят контроль мяча. Атаковать их позиционно, быстро реагировать на их ошибки.

Хорваты не смогли предавать свою игру. Пытались доминировать на поле против сильного соперника. Результат закономерен.

На Кубке мира самыми сильными сборными были Франция и Бельгия. Обе играли с запасом. Было бы интересно посмотреть их встречу в финале, а не в полуфинале. Этот матч был бы апогеем турнира. Однако сетка соревнований вышла несправедливая. Франция на своем пути прошла Аргентину, Уругвай и Бельгию, а Хорватия — лишь Данию, Россию и Англию.

Современный футбол построен на дисциплине. Отходит эра команд, которые играют в атаку. В ближайшие четыре года тенденция сохранится.

Далич смог забрать весь негатив, который был до него. Хорошо объединить команду, сделав игроков одним целым. Это умение важно как раз для тренера сборной. С предыдущим наставником Анте Чачичем сборная Хорватии вылетала в первых стыковых матчах на Евро, имея преимущество над соперником и занимая второе место в отборочной группе после Исландии. А теперь хорваты — вторые.

Хорватскую команду ожидает перестройка. Часть игроков находится в диапазоне 30 лет. За четыре года может много чего измениться. Есть примеры "золотых" поколений Болгарии, Румынии, Сербии, которые играли слишком долго. Это завершалось большими провалами. Не уверен, что с задачей смены поколений, омолаживанием команды Златко Далич справится. Возможно, нужно будет приглашать другого тренера.

Франция сейчас имеет талантливую молодежь. Команда за два последних года играла в финале Евро, теперь выиграла Кубок мира. Думаю, французы надолго пришли в лидеры мирового футбола.

Зидан (бывший тренер испанского "Реала", выиграл трижды подряд Лигу чемпионов. — ГПУ) ушел на пике достижений. Думаю, Дешаму стоит последовать примеру своего друга. Считаю, он уже готов к работе в серьезном клубе Англии. До этого Дешам показал себя как волевой тренер, способный принимать соответствующие решения. Никогда не держался за должность. Уходил, когда чувствовал, что исчерпал себя на своем месте.