"Шахтер" завоевал Кубок Украины

В среду, 15 мая, в финале Кубка Украины "Шахтер" разгромил "Ингулец" из первой лиги - 4:0. Донецкий клуб четвертый раз подряд выигрывает Кубок. В целом это их 13-й трофей. Матч комментирует бывший форвард "Шахтера" 62-летний Виктор Грачев.

- В финале было классическое противостояние команды-чемпиона с середняком первой лиги. Пока "Ингулец" мог держать темп, пока были силы - отбивался. Но сил хватило на полчаса. Затем последовали голы. Игроки "Ингульца" не успевали перекрывать зоны, вступать в отбор, выбегать в контратаки.

Надо отдать им должное: команда не закрывалась наглухо на своей половине поля, пыталась контратаковать. Словом, играла в футбол, как умела и как могла. Сумели же они как-то выбить из Кубка трех представителей Премьер-лиги. Хотя мне такие финалы не нравятся. Когда-то основатель "Спартака" Николай Старостин рассказывал о его любимом счете: "3:1 в пользу "Спартака". Мол, мы сильные, потому что забили трижды, и соперник не слабый - забил один в ответ.

Чемпионы играли уверенно и спокойно. Расчет соперника был на безголевой первый тайм. "Ингулец" надеялся, что "Шахтер" начнет нервничать и суетиться. Но еще в первом тайме горняки забили трижды - и интрига умерла.

Второй тайм дончане уже не играли - они готовились к матчу с "Зарей", где могут досрочно оформить чемпионство. Исключение - гол Манора Соломона. Он был красивый и эффектный. В общем финал вышел ожидаемым - без интриги и напряжения.

ФУТБОЛ. КУБОК УКРАИНЫ 2018/2019. ФИНАЛ

"Шахтер" - "Ингулец" - 4:0 (3:0)

15 мая, 21:00, "Славутич-Арена", Запорожье

Голы: Тете 28, 39, Мораес 45, Соломон 65