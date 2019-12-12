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пятница, 13 декабря 2019 00:55

"Шахтер" уступил "Аталанте"

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Донецкий "Шахтер" уступил дома итальянской "Аталанте" в последнем матче группового турнира Лиги чемпионов по футболу - 0:3. Победитель поединка прошел в 1/8 финала турнира. "Шахтер" будет играть в Лиге Европы.

- Причина поражения - нехватка концентрации, - говорит бывший нападающий "Шахтера" Виктор Грачев, 63 года. - Эти миллиметры, что решили судьбу незасчитанного гола Коваленко и судьбу засчитанного первого мяча соперника - следствие недостаточной собранности. Нам не хватило такой концентрации, которая была в Манчестере, когда сыграли 1:1 с "Сити". И в первом матче этих команд в Милане, когда "Шахтер" победил - 2:1. Арбитр во всех спорных моментах принимал решение не в пользу "Шахтера" - вот вам и причина поражения.

Можно пожаловаться на недостаток опыта Додо и Тете. Последнему не хватило хладнокровия, Додо - опыта матчей на таком уровне, когда соперник провоцирует из расчета, что у кого-то не выдержат нервы.

Возможно, в чем-то просчитались и тренеры. Наставники меняются, а команда как не умела играть на результат, так и не умеет. Если нас устраивает ничья - 0:0 и идет 70-я минута второго тайма - ясно, что сейчас соперник будет открываться, атаковать и искать моменты у наших ворот. Надо потерпеть, стиснув зубы, и дождаться своего шанса. Он обязательно будет. А мы - нетерпеливые, нам хочется забить мяч и закончить игру как можно быстрее, чтобы насладиться моментом и искупаться в овациях зрителей. Вот в такие моменты теряется концентрация и все заканчивается так, как в этой встрече.

Все решил даже не первый гол бергамцев, а изъятие Додо. Отыграться против команды из Италии в меньшинстве - фантастика. Одно хорошо - опыт. Он обязательно понадобится "Шахтеру" в Лиге Европы. Команда, потерявшая Лигу чемпионов в последний момент, будет злее, сконцентрированнее и мотивированнее.

Футбол. Лига чемпионов 2019/20. Групповой турнир

Шестой тур

Группа "С"

"Шахтер", Донецк, Украина - "Аталанта", Бергамо, Италия - 0:3 (0:0)

12 декабря. Харьков. Стадион "Металлист". 26 тыс. зрителей, рассчитан на 40 003. +2°С.

Судья: Феликс Цваер, Германия

"Шахтер": Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик - Тайсон-к, Коваленко (Соломон, 71), Тете (Марлос, 59) - Мораес. Тренер: Луиш Каштру, Португалия

"Аталанта": Голлини - Паломино, Джимсити, Масиелло (Малиновский, 61) - Кастано, де Роон, Фройлер, Госенс - Пашалич, Гомес-к (Хатебур, 90) - Муриэль (Ибаньес, 71). Тренер: Джан Пьеро Гасперини.

Голы: Кастано, 68, Пашалич, 80, Госенс, 90+4

"Динамо", Загреб, Хорватия - "Манчестер Сити" - 1:4

Участники 1/8 финала Лиги чемпионов: "Пари Сен-Жермен", Париж, Франция; "Бавария", Мюнхен, Германия; "Манчестер Сити"; "Ювентус", Турин, Италия; "Ливерпуль", Англия; "Барселона", Испания; "Лейпциг", Германия; "Валенсия", Испания; "Реал", Мадрид, Испания; "Тоттенхэм", Лондон, Англия; "Аталанта", Бергамо, Италия; "Атлетико" Мадрид, Испания; "Наполи", Неаполь, Италия; "Боруссия", Дортмунд, Германия; "Лион", Франция; "Челси", Лондон, Англия

"Шахтер" сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. Вчера вечером стало известно, прошло ли туда киевское "Динамо".

Жеребьевка плей-офф еврокубков состоится 16 декабря, понедельник

Автор: Юрий СТРИГУН
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