"Шахтер" сыграл лучший матч года

- Только в перерыве пришел в себя от игры нашей команды, - делится впечатлениями от встречи "Манчестер Сити" - "Шахтер" бывший форвард дончан 63-летний Виктор Грачев. - Не мог поверить, что это та команда, которая бездарно уступила подопечным Гвардиолы в сентябре - 0:3. Да и игроки "Сити" в это поверили ближе к 70-й минуте, когда счет уже стал 1:1.

Первый тайм вообще был идеален в исполнении подопечных Луиша Каштру. Во второй половине поединка дончане начали действовать, отталкиваясь от результата. Это лучший матч "Шахтера" в этом году.

За украинского чемпиона не играли лидеры - Тайсон и Марлос. Теперь они могут потерять место в основном составе?

- Не надо быть категоричным и делать выводы после одного матча. Конечно, команда неожиданно сыграла ярко и без своих лидеров. Но я уверен, что никто не выгонять ребят из коллектива. Собственно, ничего особенного не произошло. Кроме того, что в команде обострилась конкуренция. Я сам играл до 39 лет, поэтому знаю, что говорю. Марлос теперь точно не будет ходить по полю пешком. Потому что у молодого Тете полно сил и энергии, чтобы отобрать у него место в "основе". Конечно, при этом у Тете совсем нет хладнокровия. Вместо того, чтобы забрать на замахе защитника и отдать свободному Мораесу, он, выйдя на пустые ворота, затянул с ударом, а затем пробил на силу. Но это недостаток опыта. Теперь я полон осторожного оптимизма. Конкуренция в "Шахтере" обостряется. На поле не остается никого, кто чувствовал бы себя незаменимым. А это лучший стимул для прогресса команды.

"Шахтеру" ничего не надо менять перед матчем с "Аталантой" в последнем туре?

- Думаю, к этой игре горняки подойдут в хорошем настроении и полными оптимизма. В чемпионате большой отрыв, а выход в плей-офф Лиги чемпионов сделает этот отрезок вообще идеальным по результатам.

Матч "Шахтер" - "Аталанта" состоится в Харькове 11 декабря. Победа донецкой команды гарантирует ей второе место и выход в 1/8 финала. Первым досрочно стал "Манчестер Сити".



Футбол. Лига чемпионов. Групповой турнир. Пятый тур

Группа "С"

"Манчестер Сити" - "Шахтер", Донецк, Украина - 1:1 (0:0)

26 ноября. Манчестер, Стадион "Этихад". 52 056 зрителей, рассчитан на 55 097. +8°C.

Судья: Славко Винчич, Словения

"Манчестер Сити": Эдерсон - Канселу, Отаменди, Фернандиньо-к, Анхелиньйо - де Брейне (Давид Силва, 70), Родри Эрнандес (Фоден, 76), Гюндоган - Бернарду Силва, Жезус, Стерлинг. Тренер: Хосеп Гвардиола, Испания

"Шахтер": Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко - Тете, Коваленко (Маркос Антонио, 81), Алан Патрик, Коноплянка (Соломон, 65) - Мораес (Сикан, 90). Тренер: Луиш Каштру, Португалия

Голы: Гюндоган, 56, Соломон, 69

"Аталанта", Бергамо, Италия - "Динамо", Загреб, Хорватия - 2:0

Шестой тур

11 декабря, среда

"Шахтер" - "Аталанта"

"Динамо" - "Манчестер Сити"