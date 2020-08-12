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четверг, 13 августа 2020 00:10

"Шахтер" будет играть в полуфинале Лиги Европы

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Донецкий "Шахтер" победил швейцарский "Базель" в четвертьфинальном поединке Лиги Европы по футболу - 4:1. Матч состоялся 11 августа на нейтральном поле в Германии.

- План тренера "Шахтера" Луиша Каштру сработал идеально, - говорит бывший форвард донецкой команды Виктор Грачев, 63 года. - Чемпион Украины забил первый мяч уже на второй минуте. "Базель" хотел отсидеться в обороне и строить игру на контратаках. А "Шахтер" уже на 22-й минуте сделал счет 2:0. Поэтому швейцарцы должны были организовывать позиционное наступление, в котором чувствуют себя некомфортно.

Удивила манера игры "Шахтера". Команда вдруг взрывается в атаке. Сначала идет медленный розыгрыш мяча, а затем ускоряется, игроки начинают быстро подходить в одно касание. У команды прекрасная физическая готовность. Без проблем выдержали 90 минут поединка, который проходил в жарких условиях.

Дебютировал в еврокубках центральный защитник 21-летний Валерий Бондарь. Спокойно, без волнений. Чувствуется, во время тренировок с первой командой набрался опыта.

В полуфинальном поединке "Шахтеру" будет противостоять итальянский "Интер".

Подопечные Антонио Конте в 1/4 обыграли немецкий "Байер" - 2:1.

"Интер" имеет хорошую форму. Чемпионат Италии финишировал 2 августа. Последние три поединка этого турнира будущий соперник "Шахтера" выиграл. Финишировал на втором месте, уступив одно очко "Ювентусу". Команду возглавляет тренер 51-летний Антонио Конте - один из лучших в прошлом десятилетии. Он трижды побеждал в чемпионате Италии с "Ювентусом", выиграл титул английской премьер-лиги с "Челси", но не получил еще ни одного евротрофея. Матчи на вылет считаются слабым местом Конте, и он сделает все, чтобы улучшить свою репутацию.

"Байер" итальянцы должны были обыграть с крупным счетом. Особенно на поле выделялся 27-летний Лукаку - центральный нападающий таранного типа. "Интер", как и "Манчестер Юнайтед", потенциальный финалист - команды уровня Лиги чемпионов. Но и "Шахтер" доказал, что сейчас уступает только признанным грандам европейского футбола типа "Манчестер Сити" или "Баварии". Если шансы "Интера" и выше в противостоянии с чемпионом Украины, то ненамного. Донецкая команда находится на пике и способна выиграть Лигу Европы.

Футбол. Лига Европы 2019/20

1/4 финала

"Шахтер", Донецк, Украина - "Базель", Швейцария - 4:1

"Интер", Италия - "Байер", Леверкузен, Германия - 2:1

"Манчестер Юнайтед", Англия - "Копенгаген", Дания - 1:0

"Севилья", Испания - "Вулверхэмптон", Англия - 1:0

1/2 финала

16 августа, воскресенье

22.00, здесь и далее время – киевское. "Манчестер Юнайтед" - "Севилья" ТВ: "Футбол 1"

17 августа, понедельник

22.00 "Шахтер" - "Интер" ТВ: "Футбол 1". Текстовая трансляция: gazeta.ua

Автор: Юрий СТРИГУН, Роман ШАХРАЙ
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