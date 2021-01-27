Российские атлеты чувствуют безнаказанность

Такого в истории лыжных гонок еще не было. Российский бегун по фамилии Большунов чуть не переехал после финиша своего соперника из Финляндии, который не по правилам заблокировал его на последних метрах эстафеты. Подобные случаи встречаются довольно часто. Спортсмен волен пожаловаться арбитрам на соперника, который нарушил правила. Те обязаны рассмотреть спорный эпизод и наказать нарушителя, если его вина будет доказана. А чтобы устраивать расправу прямо на лыжне - прецедент.

Такое мог сделать только русский. Атлеты этой страны явно почувствовали свою безнаказанность, когда после десятков доказанных случаев применения ими допинга отделались легким испугом. Международная лыжная федерация никак Россию за это не наказали - зачем терять участника с богатыми спонсорами? Россияне вам не швейцарцы какие-нибудь - платят щедро и не торгуются.

Следствие - российские лыжники во время новогодних соревнований выиграли все, что только можно, а упомянутый Большунов досрочно завоевал Кубок мира.

И вдруг на лыжню вернулись норвежцы, которые в тех стартах участия не принимали. И в первой же гонке с их участием "непобедимый" Большунов видел только спины сразу четырех норвежцев, которые его легонько обогнали. А в эстафете на следующий день россиянин на последнем этапе не видел даже спину норвежца, который оторвался на полкилометра. А тут еще финн под ногами путается. Ну как не врезать ему после финиша? На лыжне не получается - надо сначала догнать.

Хорошо, что это произошло не в биатлоне, где оскорбленные теми же норвежцами российские спортсмены могут и выстрелить. Почему нет? Все равно за это им ничего не будет. Как ничего не было Большунову. Он спокойно готовится к следующим соревнованиям. Не исключено, что с тренером по боксу. На лыжне ведь шансов - ноль.