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четверг, 07 мая 2020 05:45

"Ребров смог бы вернуть золотые медали в Киев"

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Испанский тренер 60-летний Рауль Рианчо дважды выиграл чемпионат Украины по футболу в премьер-лиге — 2015 и 2016. Был помощником Сергея Реброва. Впоследствии работал ассистентом в сборной и московском "Спартаке". Ныне — безработный, живет в Испании, ждет приглашений.

Следите за киевским "Динамо"?

- Да, бесспорно. Причем достаточно пристально.

Команда с сезона 2015/16 не может стать чемпионом. Почему?

— Нельзя сказать, что проблема только в футболистах или тренерах. Здесь комплекс проблем административно-организационного характера. Нужно глобальнее смотреть на развитие клуба. "Динамо" должно выработать собственную философию, что позволит ему двигаться вперед. Кадры важны, но в целом должна быть идея.

Благодаря работе испанских специалистов в период 2014-2017 годов в системе "Динамо" выросло хорошее поколение футболистов. Они смогут повести клуб вперед и стать игроками сборной Украины.

Правда ли, что вы хотели видеть в "Динамо" Руслана Малиновского?

— Да. После одного из матчей против "Зари", за которую он тогда играл, я подошел к Руслану и спросил, не хочет ли он играть за "Динамо". Малиновский сказал, что не против. Я это передал Сергею Реброву и владельцу клуба Игорю Суркису.

Мне импонировала игра Малиновского. Я не удивлен, что он раскрылся в Бельгии, сейчас играет в Лиге чемпионов за итальянскую "Аталанту" и стал важным игроком для сборной Украины.

Роман Яремчук ныне "звезда" бельгийского чемпионата. Почему он не смог раскрыться в "Динамо"?

— Я с ним не сталкивался. Яремчук работал в молодежной команде вместе с Висенте Гомесом.

Мне нравился этот футболист. По стилю игры напоминал Артема Милевского. Был удивлен, что "Динамо" отпустило Романа.

Кто из украинских игроков мог бы быть успешен в Испании?

— Никита Бурда, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков могли бы показать себя во многих европейских чемпионатах. В частности, испанском. Но им надо поработать над собой.

Хорошие шансы имел бы Тарас Степаненко, несмотря на его возраст — в августе будет 31.

Каков потенциал Виктора Цыганкова?

— Имеет много сильных качеств. Техничный, хорошо понимает футбол, имеет видение поля. Может играть в Испании, Италии или Германии. Но его главная проблема — в травмах, они мешают Виктору развиваться.

Молодым украинским футболистам лучше самоутверждаться в Украине или искать развития в Европе?

— Футболист для прогресса должен играть на хорошем уровне и иметь квалифицированных тренеров. Если специалист способен развивать игрока в Украине, то он со временем все равно будет в сильном чемпионате.

Следите за работой Сергея Реброва в "Ференцвароше"?

— Да. Сергей Ребров — тренер, который всегда хочет эволюционировать, учиться. За короткое время он сделал "Ференцварош" чемпионом страны и вывел команду в групповой турнир Лиги Европы.

Стоит ли Реброву возвращаться в "Динамо"?

— Он смог бы снова быть тренером "Динамо". Это даже было бы хорошо. Сейчас в такой стадии, что готов работать в любой лиге.

Имеет динамовское сердце. Для Сергея "Динамо" — родной клуб. Знает игроков команды, ее проблемы, имеет видение, как достичь успеха. Он вернул бы золотые медали в Киев.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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