Проблему вратаря для молодежной сборной может решить Андрей Шевченко

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 1125
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 855
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 558
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3717
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 729
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3042
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1980
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 522
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1296
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2628
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Судьбу боя Усик - Гассиев определят судьи
Судьбу боя Усик - Гассиев определят судьи
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3042
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2628
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1458
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5517
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 октября 2018
Просмотров: 198
Андронів курник
Був на цьому тижні в мене невдашній день — не хотіла робитися робота, що вимагала придумування з голови. А там порожньо, хоч плач. Моя баба ...
пятница, 12 октября 2018 06:35

Проблему вратаря для молодежной сборной может решить Андрей Шевченко

  Комментировать

Сборная Украины среди 21-летних проведет два заключительных матча отбора к Евро-2019. 12 октября - дома против Шотландии, 16 октября - выезд в Нидерланды.

Месяц тому назад подопечные тренера 46-летнего Александра Головко еле победили дома Латвию (3: 2) и Андорру - (1: 0). Нашим игрокам не хватало настроя на такие слабые команды. Другая проблема: обороняться команда Головко умеет, а вот атаковать - получается слабо. Многое зависит от индивидуального мастерства, а не коллективных действий.

Большая проблема для Головко - позиция вратаря и центральных защитников. Дмитрий Безрук не имеет игровой практики в "Черноморце". Даниил Каневцев играет только в первой лиге за "Металлист 1925". Динамовец Владимир Маханьков пропустил дважды от Латвии, поэтому не получил вызов на октябрьские поединки. Надежда на то, что Андрей Шевченко отдаст из национальной команды Андрея Лунина. Хотя и тот не играет в испанском "Леганесе".

В центре обороны тоже особого выбора нет. Капитан Павел Лукьянчук поехал в венгерский "Кишвард", где не выходит на поле. Его партнер по центру обороны Иван Зотько совсем не играет в испанской первой лиге за "Эльче". Зотько даже не позвали в сборную. Поэтому остается только приглашать игроков сборной 19-летних, которые в июле стали полуфиналистами Евро. Но и здесь проблема. Если динамовец Виталий Миколенко еще играет за первую команду, нерегулярно и в основном на фланге, то его одноклубник Денис Попов и Валерий Бондарь из "Шахтера" выступают только в первенстве дублеров.

Проблема форварда тоже никуда не делась. Назарий Русин так и не смог закрепиться в первой команде "Динамо". Андрей Борячук в "Мариуполе" проигрывает конкуренцию Руслану Фомину. Денис Баланюк мало играет за "Арсенал". Артем Довбик из датского "Мидтьюлланна" - травмирован.

Проблемы с игровой практикой у ​​ключевых полузащитников - динамовца Николая Шапаренко, Виктора Коваленко из "Шахтера" и Юрия Вакулки из "Арсенала".

Зато в "Заре" регулярно выходят фланговые защитники - Александр Тимчик и Богдан Михайличенко имеют стабильную игровую практику на флангах защиты. В луганской команде прогрессирует фланговый нападающий Богдан Леднев. В отличной форме находится форвард "Карпат" Марьян Швед. Он "вытащил" команду в предыдущих матчах.

Сборная Шотландии исповедует силовой футбол с большим количеством длинных передач.

Чтобы претендовать на победу в матче с этим соперником, нельзя проигрывать борьбу. Защита и вратарь должны избегать ошибок. Строить собственные атаки через быструю игру и прессинг соперника.

У Нидерландов - кризис на уровне национальной сборной. Ветераны ушли, а замены им нет. Поэтому лидеры "молодежки" уже стабильно играют за первую команду. Это может стать дополнительным шансом для украинцев.

Первое место и выход на Евро гарантировала сборная Англии. За второе место спорят Шотландия, Украина и Нидерланды. У нас и шотландцев - равное количество очков, голландцы имеют два меньше. Но даже итоговое второе место не гарантирует выход на Евро. Для этого надо сначала попасть в раунд стыковых матчей. Туда выйдут только четыре лучшие из девяти команд отборочных групп. Поэтому шансы Украины кажутся призрачными.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Проблему вратаря для молодежной сборной может решить Андрей Шевченко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 166956
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
22
 2 Просмотров: 47808
&quot;Голое&quot; платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
"Голое" платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
40
 Просмотров: 47766
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
22
 Просмотров: 37684
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
18
 Просмотров: 24715
Спорт
Сборной Украины надо укрепить две-три позиции
Сборной Украины надо укрепить две-три позиции Просмотров: 117
Чемпион мира полез драться со спарринг-партнером соперника
Чемпион мира полез драться со спарринг-партнером соперника Просмотров: 549
Хацкевич в Чехии сделал одну замену
Хацкевич в Чехии сделал одну замену Просмотров: 216
Средство против активных болельщиков
Средство против активных болельщиков Просмотров: 72
Двое украинцев возглавляют рейтинг лучших в своем виде спорта
Двое украинцев возглавляют рейтинг лучших в своем виде спорта Просмотров: 270
Больше всего комментируют
33
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
9
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
9
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
9
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
5
Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих
Голосов: 798
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua