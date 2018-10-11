Проблему вратаря для молодежной сборной может решить Андрей Шевченко

Сборная Украины среди 21-летних проведет два заключительных матча отбора к Евро-2019. 12 октября - дома против Шотландии, 16 октября - выезд в Нидерланды.

Месяц тому назад подопечные тренера 46-летнего Александра Головко еле победили дома Латвию (3: 2) и Андорру - (1: 0). Нашим игрокам не хватало настроя на такие слабые команды. Другая проблема: обороняться команда Головко умеет, а вот атаковать - получается слабо. Многое зависит от индивидуального мастерства, а не коллективных действий.

Большая проблема для Головко - позиция вратаря и центральных защитников. Дмитрий Безрук не имеет игровой практики в "Черноморце". Даниил Каневцев играет только в первой лиге за "Металлист 1925". Динамовец Владимир Маханьков пропустил дважды от Латвии, поэтому не получил вызов на октябрьские поединки. Надежда на то, что Андрей Шевченко отдаст из национальной команды Андрея Лунина. Хотя и тот не играет в испанском "Леганесе".

В центре обороны тоже особого выбора нет. Капитан Павел Лукьянчук поехал в венгерский "Кишвард", где не выходит на поле. Его партнер по центру обороны Иван Зотько совсем не играет в испанской первой лиге за "Эльче". Зотько даже не позвали в сборную. Поэтому остается только приглашать игроков сборной 19-летних, которые в июле стали полуфиналистами Евро. Но и здесь проблема. Если динамовец Виталий Миколенко еще играет за первую команду, нерегулярно и в основном на фланге, то его одноклубник Денис Попов и Валерий Бондарь из "Шахтера" выступают только в первенстве дублеров.

Проблема форварда тоже никуда не делась. Назарий Русин так и не смог закрепиться в первой команде "Динамо". Андрей Борячук в "Мариуполе" проигрывает конкуренцию Руслану Фомину. Денис Баланюк мало играет за "Арсенал". Артем Довбик из датского "Мидтьюлланна" - травмирован.

Проблемы с игровой практикой у ​​ключевых полузащитников - динамовца Николая Шапаренко, Виктора Коваленко из "Шахтера" и Юрия Вакулки из "Арсенала".

Зато в "Заре" регулярно выходят фланговые защитники - Александр Тимчик и Богдан Михайличенко имеют стабильную игровую практику на флангах защиты. В луганской команде прогрессирует фланговый нападающий Богдан Леднев. В отличной форме находится форвард "Карпат" Марьян Швед. Он "вытащил" команду в предыдущих матчах.

Сборная Шотландии исповедует силовой футбол с большим количеством длинных передач.

Чтобы претендовать на победу в матче с этим соперником, нельзя проигрывать борьбу. Защита и вратарь должны избегать ошибок. Строить собственные атаки через быструю игру и прессинг соперника.

У Нидерландов - кризис на уровне национальной сборной. Ветераны ушли, а замены им нет. Поэтому лидеры "молодежки" уже стабильно играют за первую команду. Это может стать дополнительным шансом для украинцев.

Первое место и выход на Евро гарантировала сборная Англии. За второе место спорят Шотландия, Украина и Нидерланды. У нас и шотландцев - равное количество очков, голландцы имеют два меньше. Но даже итоговое второе место не гарантирует выход на Евро. Для этого надо сначала попасть в раунд стыковых матчей. Туда выйдут только четыре лучшие из девяти команд отборочных групп. Поэтому шансы Украины кажутся призрачными.