Правильные зрители

Украинская ассоциация футбола строго наказала клуб "Арсенал-Киев" - команда должна провести первый матч следующего сезона без зрителей. Если бы это был "Арсенал" лондонский, то такое решение вызвало бы всемирный скандал, многомиллионные убытки и кучу громких судебных процессов. "Арсенал" же киевский может только поблагодарить за такое "наказание". С первого дня выступлений "клуба" среди отечественных профессионалов и до сей поры зрители на матчи этого неизвестно кем и зачем образованного коллектива не ходят. Даже на четвертый год существования этого "Арсенала", когда тот выступал в высшей лиге, на стадион приходили только сотня-полторы человек. С ними были одни хлопоты - билеты печатай, порядок обеспечивай... Сплошные убытки.

Поэтому "наказание" от УАФ для "Арсенала" на самом деле как благодарность. Думаю, о таком мечтают едва ли не все отечественные футбольные клубы, которые либо не имеют зрителей вообще, или имеют их только кучку, и вынуждены платить штрафы за их поведение. Как по мне, логическим продолжением политики УАФ должно быть проведение всех футбольных матчей без зрителей, чтобы не мешали.

Заметите, что это глупо? Когда это будет окончательное решение - то да. А когда это первый шаг к новому качеству футбольных зрителей, то все выглядит логично. В самом деле - зачем пускать на стадион людей, которые могут потенциально нарушить порядок? Что-то сломать, кого-то побить, обидеть? Не лучше ли пускать на футбол исключительно организованных зрителей, которые будут вести себя именно так, как скажут те, кто их организовал?

Я не шучу - такой опыт есть. На финальном матче Кубка Украины 2012 года, который прошел в Киеве, на трибунах было более десяти тысяч сторонников донецкого "Металлурга" с соответствующими флагами и остальной символикой, которые организованно поддерживали команду, что проиграла донецкому "Шахтеру". Ни до этого дня, ни после никто тех десять тысяч болельщиков не видел. Красота: когда надо - есть зрители, если нет – то нет.

Нечто подобное уже делают с болельщиками сборной Украины, создав структуру, которая возит на матчи и обеспечивает всем необходимым несколько тысяч человек. Пока, кроме них, на стадион еще просачиваются неорганизованные болельщики. Но это, я думаю, ненадолго. Ведь с правильными зрителями никаких проблем, не то что с нормальными. Конечно, если таковые имеются.