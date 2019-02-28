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пятница, 01 марта 2019 00:30

"Повысил зарплату Хачериди. Это его избаловало"

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ПРЕЗИДЕНТ "ДИНАМО" ИГОРЬ СУРКИС, 60 ЛЕТ, НА ДНЯХ ДАЛ БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ ТЕЛЕКОММЕНТАТОРУ ВИКТОРУ ВАЦКО. ПРЕДЛАГАЕМ ИНТЕРЕСНЫЕ ФРАГМЕНТЫ БЕСЕДЫ.

Расскажите, как проходит процесс утверждения новичка в "Динамо".

- Возьмем последний трансфер - Фран Соль (испанский нападающий перешел зимой из голландского "Твенте" за 107,4 млн грн. - ГПУ). Было три футболиста - Соль, еще один игрок и третий, тот, что отпал. В селекционном отделе три человека были за Соля: Михайличенко, Бессонов и Заваров. Голоколосов и Веремеев были за другого футболиста. Позвонили главному тренеру. Тренер говорит, однозначно - Фран Соль. Все. Мы начали переговоры. Если купим еще кого-то, закроем дорогу Беседину. Есть Русин, есть Супряга, которым тоже нужно дать шанс.

С лета 2014-го "Динамо" потратила на трансферы 16,5 млрд грн. Единственным серьезным усилением для команды стал Беньямин Вербич.

- А Кадар? А Кенджора? Тамаш Кадар - капитан сборной Венгрии. Возможно, он не ровня Драговичу или Види, но это лучшее, что у нас есть сегодня. Посмотрите, как вырос Кенджора.

Но влиятельным игроком стал только Вербич.

- К нам раньше шли с удовольствием. Слышали "Динамо", "Лига чемпионов" - и шли. Сейчас чемпионат не тот. Ни одного футболиста по своей инициативе я никогда лично в "Динамо" не приглашал. Чтобы мне кто-то понравился, и я сказал: "Кто бы ни был тренером, я его беру" - никогда. Все всегда согласовано с теми, кто работает в данный момент.

Действительно, много тренеров у нас сменилось. Мне было бы очень интересно посмотреть противостояние Лобановский - Луческу. Но такие тренеры рождаются раз в 100 лет. Где те тренеры, которых я увольнял? Где они работают?

Мораес клялся здесь, сидя в офисе, что поедет только в Китай. А в это время уже подписал контракт с донецким "Шахтером". Ему, возможно, предложили больше денег или он хотел играть вместе с бразильцами. Я не знаю.

Он для вас предатель?

- Лжец. Он принял решение перейти в "Шахтер" зимой.

Можете себе представить продажу игрока "Динамо" в "Шахтер"?

- Мне предлагали за Хачериди 675 млн грн и в аренду на год Кривцова. Я уже где-то склонялся, если бы отдали Кривцова за деньги. Но я убедил Хачериди, и пришлось значительно повысить ему зарплату. Что, наверное, его избаловало.

Вы выступаете за 16 клубов в чемпионате?

- Да. Я просто смотрю на географическую карту наших команд и могу вам сказать следующее: есть возможность, чтобы такие команды, как "Днепр-1", "Металлист-1925", "Волынь", "Оболонь-Бровар" были допущены.

1 миллиард гривен - такой сейчас бюджет киевского "Динамо" в год. Это вдвое меньше, чем в 2012-2013 годах. Наиболее оплачиваемые игроки - Денис Гармаш и Сергей Сидорчук. Зарабатывают 30 млн евро в год.

"Челси" обыграл "Тоттенхэм"

В среду "Челси" победил земляков из "Тоттенхэма" в матче английской премьер-лиги - 2:0. Матч состоялся на "Стэмфорд Бридж" - стадионе соперника "Динамо".

"Челси" на хорошем уровне провел весь поединок, хорошо прессинговал соперника. Первый тайм прошел без забитых мячей, хотя дважды мог отличиться Гонсало Игуаин - сейчас основной нападающий соперника.

Во втором забил испанец Педро, а за 5 мин. до окончания защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер направил в мяч в свои ворота.

В запасе просидел основной вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага, 24 года. В воскресенье он отказался покинуть поле в финальном матче Кубка лиги. За это клуб оштрафовал игрока на недельную зарплату - 6,9 млн грн.

После 27 туров соперник "Динамо" занимает шестое место. Следующий матч сыграет 3 марта против еще одной лондонской команды - "Фулхэма" - на ее стадионе.

ВИТАЛИЙ МАРТЫНЮК

Автор: Юрий СТРИГУН­
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