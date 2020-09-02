Постол проиграл бой за два титула

В ночь на воскресенье, 30 августа, бывший чемпион мира среди боксеров-профессионалов украинец Виктор Постол, 36 лет, проиграл американцу 28-летнему Хосе Рамиресу чемпионский бой в первом полусреднем весе. Американец победил по решению большинства судей— 115:113, 114:114, 116:112 — и защитил титулы Всемирного боксерского совета и Всемирной боксерской организации.

Рамирес одержал 26-ю победу в 26-м поединке, имеет 17 нокаутов. Постол проиграл в третий раз при 31 победе, 12 нокаутах. Бой прошел без зрителей на арене "Эм-Джи-Эм Гранд" в Лас-Вегасе, США.

Из-за пандемии поединок Рамирес-Постол состоялся с третьей попытки. Сначала должны были встретиться 1 февраля в китайском Хайкоу, затем — 9 мая во Фресно, США.

Постол хорошо начал бой. Имел небольшое преимущество в первых пяти раундах благодаря хорошей работе на ногах и Джебу, который постоянно и вовремя сбивал Рамиреса с прицела. Четвертый раунд получился эталонный для украинца. Виктор не только хорошо двигался, контратаковал и останавливал чемпиона джебом, но и сам много раз проводил успешные взрывные атаки. Однако дальше бой пошел по сценарию Рамиреса. В седьмом раунде он достал Виктора левым в подбородок — украинцу пришлось некоторое время "выживать". Девятый и 11-й раунды Постол провел неплохо, но в целом бой минимально проиграл. Решение судей в пользу Рамиреса было справедливым. Его признал и тренер Постола, американский специалист Фредди Роуч.

Виктор Постол получил второй самый большой гонорар в карьере — 13 млн 781 тыс. грн. Больше он заработал только за объединительный бой с американцем Теренсом Кроуфордом в 2016 году. Для Рамиреса гонорар стал рекордным - его состояние увеличилось на 23 млн 427 тыс. грн.

Уровень показанного бокса, характер и сфокусированность на победе позволяют Постолу в будущем надеяться на получение еще одной чемпионской попытки. В рейтингах он останется на верхних ступенях. Чтобы вновь стать обязательным претендентом на титул, Виктору может хватить одного-двух победных поединков.

Виктор Постол проигрывал в карьере лишь лучшим боксерам своей весовой категории. В 2016-ом — Теренсу Кроуфорду в бою за два титула. Вскоре американец стал абсолютным чемпионом мира. В 2018-м - британцу Джошу Тейлору, ныне он владеет двумя чемпионскими титулами. Также обладателем двух чемпионских поясов является последний соперник Постола Хосе Рамирес. Рамирес и Тейлор нацелены провести бой между собой за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе.