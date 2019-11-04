Пиночет помешал Блохину стать чемпионом мира

Олегу Блохину сегодня исполняется 67 лет. Чтобы понять его феномен почти через полвека после яркого дебюта, следует посмотреть видеозапись футбольного матча 1971 года. Не нарезку забитых мячей и интересных моментов, а весь поединок с начала до конца. Выдержать это будет нелегко: футбол на рубеже 1960-1970-х был медленный по сравнению с нынешним. Тогда и близко не было таких скоростей, прессинга и компактности. Игроки в центре поля спокойно обрабатывали мяч и едва не пешком, как на данный момент, шли в атаку.

И вот среди этого "стоячего" футбола неожиданно появляется игрок, который буквально летает, не оставляя защитникам шансов себя догнать. Примерно так выглядел 19-летний Олег Блохин в год своего дебюта в основном составе "Динамо". Команде следовало еще научиться использовать его скорость, но это не заняло много времени. Уже летом, а сезон тогда начинался весной, Блохин в составе сборной СССР поехал на олимпийский футбольный турнир 1972 года. Первая сборная СССР, которая за месяц до того стала второй в Европе, была за это не награждена, а наказана - проиграла в финале 0:3 западным немцам. Кто знает, если бы тогда в составе команды был Блохин, все, возможно, сложилось бы иначе. Но Блохина взяли только в олимпийскую команду, и 19-летний дебютант поразил всех, забив шесть мячей. Поэтому первой наградой Олега была бронзовая олимпийская медаль - награды чемпионатов СССР он получил позже.

Блохин без "адаптаций" сразу и надолго стал лучшим футболистом Советского Союза. Забил больше всех в чемпионате 1972-го и 1973-го. Следующий 1974 должен был стать для него вершиной. Но не сложилось. И вовсе не по вине футболиста.

До 1973 года сборная СССР всегда побеждала в отборочных турнирах европейского и мирового первенства. Выиграла она и групповой турнир в отборе на Кубок мира в 1974.

Но по регламенту именно победитель нашей группы не попадал в финальный турнир сразу, а должен был завоевать это право в двух матчах с победителем одной из групп Южной Америки. Им была команда Чили. Ее советской сборной, которая перед этим стала второй в Европе, вполне по силам было преодолеть. Но вмешался Аугусто Пиночет.

В сентябре 1973 года этот чилийский военный возглавил государственный переворот, свергнув дружественное к Советскому Союзу правительство. И надо было такому случиться, что именно сразу после случившегося сборная СССР должна была ехать в Чили на отборочный матч Кубка мира. Руководство страны футболистов туда не пустило. Поэтому нам засчитали поражение. И почему тот Пиночет не устроил свой переворот на месяц позже?

Более чем уверен, если бы СССР попал на финальный турнир Кубка мира 1974 года, его героями были бы не Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр или Йохан Кройф. Героем стал бы Олег Блохин. По одной простой причине - таких форвардов тогда в мире не было. Прошло еще немало времени, пока футбольный мир, который увидел Блохина только в следующем году, стал ориентироваться прежде всего на скорость нападающих. В 1974 году Блохин остался дома, выиграв с "Динамо" чемпионат и Кубок СССР и став лучшим бомбардиром.

За год Блохин доказал свою уникальность, сенсационно обыграв с "Динамо" немецкую "Баварию" с Беккенбауэром, Мюллером и несколькими чемпионами мира 1974 года. Но это был только полуофициальный Суперкубок УЕФА. Возможность побороться за звание чемпиона мира Олег Блохин впервые получил в 1982-м, когда его лучшие футбольные годы были уже позади. Так чилийский диктатор Пиночет помешал Блохину стать чемпионом мира. Утешением можно считать разве что "Золотой мяч" 1975 года, который пораженная Европа единогласно отдала украинцу.

Почему Блохин, его "Динамо" и сборная СССР не развили свой успех в 1975 году, полученный под руководством Олега Базилевича и Валерия Лобановского? Есть много версий случившегося. У меня тоже есть. Базируется на том, что успех коллектива, будь это бригада дворников, будь это армия Наполеона, будь это киевское "Динамо" - возможен только при условии, когда все искренне верят в гениальность своего командира или командиров.

В 1975 году такими гениями в нашем футболе были Базилевич и Лобановский. В победах того и предыдущего года, кроме заслуги команды и тренеров, была еще и доля удачи, без которой в футболе не обходится. Но все тогда были ослеплены Кубком кубков, Суперкубком и "Золотым мячом" и считали динамовских тренеров настоящими чудотворцами, которыми они, при всем уважении, никогда не были. В тренеров верили все - от футболистов, которые выдерживали нечеловеческие тренировочные нагрузки, до футбольных руководителей Советского Союза, которые готовы были по требованию Базилевича и Лобановского организовать тренировочный сбор хоть на Марсе.

И вот наступил март 1976-го. Непобедимое "Динамо", которое тогда было и сборной СССР, без проблем выиграло у французского "Сент-Этьена" первый четвертьфинальный матч Кубка европейских чемпионов - 2:0.

Ответный поединок проходил под полным контролем киевлян. В начале второго тайма Блохин вышел один на один с голкипером соперника. В нескольких метрах слева от него бежал Онищенко, перед которым были пустые ворота. Отдай налево - и общий счет становится 3:0 в нашу пользу, и это полуфинал. Но Блохин не отдал. И не забил. И сразу французы забили мяч. Затем второй, а затем и третий.

Сказка закончилась. Непобедимые волшебники проиграли. Проиграли далеко не сильнейшему сопернику. Магия тренерской пары Базилевич-Лобановский в момент исчезла, и все закончилось. Полоса неудач для "Динамо" и сборной окончательно лишили лидера их атаки шанса на европейский или мировой триумф. Футбол - это же командная игра. И даже самый выдающийся футболист без соответствующей команды мало на что способен.

Современные болельщики сказали бы, что Блохину стоило перейти в ведущий европейский клуб и выигрывать с ним титулы и приобретать славу. Но это было невозможно. И не только потому, что никто бы Блохина ни в какую "Баварию", "Барселону" или "Милан" тогда не отпустил. А потому, что тогда еще не было ни европейских суперклубов в нынешнем виде, ни Лиги чемпионов, где эти клубы могли бы регулярно выступать. Тогда в лучших и самых богатых клубах Европы даже один иностранный игрок был экзотикой, или их там не было вообще. Как в "Баварии" и "Ливерпуле", которые в 1970-е чаще всего выигрывали Кубок чемпионов.

Поэтому Олегу Блохину было удобнее бороться за еврокубки с "Динамо", что он дважды и сделал с интервалом в 11 лет, побив все футбольные рекорды СССР, став более чем легендой. Но только в Советском Союзе. И это тоже грандиозное достижение, навсегда вписавшее Олега Блохина в историю, и не только футбольную.

Звездная болезнь, в которой упрекают выдающихся спортсменов, была у Блохина с самого начала. Мальчишка невыразительной внешности почти мгновенно стал знаменитостью и так же почти мгновенно это осознал. Просто тогда в СССР не было нынешних средств массовой информации, и о том, что происходит в голове выдающегося футболиста, знали только его родные, а также тренеры и партнеры по команде. Народ же мог только догадываться о "звездности", которой заболел кумир миллионов.

Как по мне, Блохину его непростой характер не мешал, а наоборот, помогал. Потому что он не просто считал себя лучшим и не скрывал этого. Он стремился подтверждать это на протяжении всей футбольной жизни, не признавая другого места, чем первое. Эта его уверенность передавалась партнерам по команде, когда Блохин играл, и подопечным, когда Блохин стал тренером. Другое дело, что тренерским гением, в отличие от футбольного природа Блохина не наградила. Но попробуйте ему об этом сказать! То то же.