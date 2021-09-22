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четверг, 23 сентября 2021 05:30

Петраков максимально упростил игру сборной

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Сборная Украины сыграла сентябрьские матчи отбора к Кубку мира против Казахстана (2:2), Франции (1:1) и провела контрольный поединок против Чехии (1:1). Эти игры стали дебютными для 64-летнего Александра Петракова в качестве главного тренера национальной команды.

В тактическом плане она перешла на три центральных защитника. Это базовое построение игры нового тренера, которое не совсем соответствует кадровому потенциалу. Большого выбора центральных защитников нет. Ни один украинский клуб не играет по такой схеме. Возникли проблемы у центральных полузащитников. Их достаточно. Теперь не каждому найдется место на поле.

Петраков максимально упростил игру. Команда не гонится за контролем мяча, а пытается действовать благодаря большому объему беговой работы, длинным передачам и силовому футболу. У лидеров клуба возникли проблемы из-за этого. Андрей Ярмоленко физически выдерживает более часа. Александр Зинченко не привычный к подобному стилю, а Руслану Малиновскому нет места в тактических построениях.

Тренеру сборной следует понять, что он должен исходить не из своего видения игры, а из кадровых возможностей команды. Должен не заставлять подопечных играть в свое видение, а искать баланс между собственными игровыми идеями и возможностями игроков. Иначе и дальше будут возникать абсурдные ситуации, когда Эдуард Соболь или Александр Зубков играют не на своих позициях. Пользы от этого немного.

Игнорировать или конфликтовать с лидерами команды тренер не может. Он не имеет авторитета, а состав - ограниченный.

После матча против Казахстана досталось Александру Караваеву. После Франции вылез конфликт Петракова и Руслана Малиновского. Зашел настолько далеко, что игрока нет в списке вызванных на октябрьские поединки. Если так будет и дальше, то о поездке на Кубок мира можно забыть. Игроки сольют тренера.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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