"Олимпик" и "Арсенал" не должны играть в премьер-лиге

30 мая закончился футбольный чемпионат Украины 2018/19 в премьер-лиге. Бывший тренер тернопольской "Нивы" 59-летний Игорь Яворский проанализировал выступления команд.

"Шахтер" в третий раз подряд стал чемпионом. Сделал это во время смены поколений. Это лишний раз доказывает отсутствие серьезной конкуренции во внутреннем чемпионате. Донецк имел огромный запас прочности. Начал "обкатку" нового поколения бразильцев. В следующем году станет еще сильнее. Прогресс немного замедлится, если не будет серьезной конкуренции во внутреннем чемпионате. Сбить команду с ритма может разве неожиданная смена тренера.

"Динамо" переживает смену поколений значительно труднее. Даже у бесспорного лидера Виктора Цыганкова случались провалы. Много было потеряно против середняков и аутсайдеров. Ужас в Лиге Европы 0:8 по сумме двух матчей с "Челси". Клубу надо определиться, что он хочет. Если играть украинцами, надо несколько лет потерпеть. Хочется трофеев — должны подписать квалифицированных легионеров. Пока руководство клуба застряло в полупозиции.

Лучший сезон для "Александрии" и тренера Владимира Шарана. Сбалансированный коллектив, хороший микроклимат. Фактически не имели конкурентов в борьбе за третье место. Не отвлекались на второстепенные задачи, думали только об удачном выступлении в чемпионате. Хорошая селекция. Приглашения точечные, но уместные. Есть основания ждать прогресса и в следующем сезоне. Если не помешает участие в еврокубках и борьба на два фронта.

"Мариуполь" пошел вперед. Тренер Александр Бабич приспособился к работе с молодыми талантами "Шахтера". Команда разыгралась ближе к финишу. Если бы первенство продолжалось еще несколько туров, "Мариуполь" смог бы побороться и за третье место.

"Заря" стала слабее. Не было стабильности ни в одном из отрезков. Не было запала. Думали, что третье место никуда от них не денется. В важных очных матчах проигрывали "Мариуполю". На большее, чем пятое место, не заслуживали.

"Львов" показал нам богатство бразильского рынка. Несколько игроков действительно засветились и могут прыгнуть в лучшую лигу или команду.

"Ворскла" играла осенью, пока были еврокубки. Потом провалилась. Падение было настолько глубокое, что новому тренеру Виталию Косовскому удалось достучаться до команды лишь в мае, хотя возглавил команду месяцем ранее. Для "Ворсклы" неудачный год, если сравнивать с прошлогодней бронзой.

"Десна" играла, пока была турнирная мотивация. Исчезла она — началась авантюра. Выигрывают 3:0 и доводят до 3:3. Выигрывают 2:0 и уступают 2:3. В следующем году выступят лучше. Александр Рябоконь — квалифицированный тренер.

"Олимпик" заштормило осенью. Бросились менять тренера, стало еще хуже. В итоге еле спаслись от переходных матчей. Сделали ерунду, "отставив" талантливого тренера Романа Санжара. А по большому счету команда лишняя в премьер-лиге. Ни своего стадиона, ни своих болельщиков.

"Карпаты" заявляются в чемпионат, чтобы за девять месяцев поменять как можно больше тренеров. Турнирными задачами занимаются мало. Это моя боль. Во Львове многие болельщики ходили бы на футбол, если бы была четкая стратегия развития клуба.

"Черноморец" наиграл на свое место.

"Арсенал" ошибся с приглашением Фабрицио Раванелли. Хороший тренер — не национальность. Его можно найти и в Гибралтаре, а итальянец спасителем не станет. Как и "Олимпик" — лишняя команда. В элите должны играть Харьков, Днепр, Луцк.