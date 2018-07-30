"О ненужной войне говорят провокаторы"

 
Ексклюзивы
1/5
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1287
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 171
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 4851
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5409
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1467
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6138
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10044
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4779
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 936
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1566
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
Судьбу боя Усик - Гассиев определят судьи
Судьбу боя Усик - Гассиев определят судьи
Вратарь &quot;Ливерпуля&quot; помог &quot;Реалу&quot; выиграть Лигу чемпионов
Вратарь "Ливерпуля" помог "Реалу" выиграть Лигу чемпионов
Хацкевич и Фонсека останутся на своих должностях
Хацкевич и Фонсека останутся на своих должностях
Киевляне обыграли &quot;Шахтер&quot;
Киевляне обыграли "Шахтер"
Пропустили опять после &quot;стандарта&quot;
Пропустили опять после "стандарта"
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1368
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2835
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 621
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4905
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1089
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 279
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
вторник, 31 июля 2018 07:05

"О ненужной войне говорят провокаторы"

  Комментировать
 

Бывший тренер "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич, 67 лет, рассказывает об отношении к агрессору, работе в России, помощьи военным и наследии советского прошлого.

Смотрели чемпионат мира?

— Мне важно смотреть как специалисту. Но матчей сборной России ни одного не видел. Принципиально. Нет там на что смотреть.

Если бы сборная Украины вышла на турнир, вы за то, чтоб она поехала в Россию?

— Нужно было бы ехать. Но не просто так, а показать хороший футбол и результат. И выйти в четвертьфинал, а может, и дальше.

Поддерживаете утверждение, что спорт — вне политики?

— Если говорить о России, то ее великодержавная пренебрежительность не только в Украине, и не только в спорте.

Вы против, чтобы украинские футболисты или тренеры работали в России?

— Очень против. Нельзя сравнивать бедного работника с футболистом или тренером. И футболиста, и тренера все знают. Футбольные люди на виду, они показывают пример.

Вы в 2002 году поехали работать в "Анжи". Почему?

— Я тогда не подумал. Начал ремонт в квартире и нужно было его завершить, а денег не было. Меня "Анжи" долго уговаривал. Я сначала не хотел, а потом таки дал согласие. Не скажу, что у меня там все получалось, но я оставил команду на плаву.

Было такое, что после "Анжи" вы зареклись работать в России?

Имел предложения от российских топ-клубов, но у меня на первом плане стоял "Металлист". Не мог себя представить в другом клубе.

При каких условиях вы остались бы в "Металлисте"?

— Если бы остался Ярославский (Александр Ярославский в 2012-м продал клуб Сергею Курченко, олигарху из окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Из-за финансовых проблем через четыре года "Металлист" расформировали. — ГПУ). У нас был серьезный проект, хорошая академия, сильный клуб. Со временем мы были бы топ-командой в Европе.

В "Металлисте" Курченко у вас были другие проблемы, кроме финансовых?

— Когда пришел Курченко, то сразу же продал Тайсона. Я понимал, что этому человеку не нужен футбольный клуб — разве как игрушка.

Вы помогаете украинским военным, ездите на Донбасс. Для чего это вам?

— По-другому не могу. Для меня очевидно, что нужно хоть что-то делать. Ребята воюют там за нас. Сидят не в тепле и комфорте.

Есть мнение, что эта война никому не нужна. Согласны?

— Так говорят провокаторы. Если бы эта война была никому не нужна, то российских военных не было бы на Донбассе. Если бы наши ребята не были там, то мы бы с вами, может, в настоящий момент здесь и не сидели. Там молодые бойцы рискуют жизнью.

Были моменты, когда вы рисковали?

— Меня там охраняли немало людей. Бывало, что попадали под обстрелы. А ребята там ежедневно под обстрелами. Они — настоящие герои. Была история с фанатом "Металлиста", который воюет на передовой. Он сначала не поверил, что я там. Подписал ему футболку. Также познакомился с грузином, который водил меня в "секретку" (на замаскированную позицию для наблюдения за врагом. — ГПУ). Он подполковник на родине, а воевал за Украину. Через полгода ребята прислали его фото. Погиб.

В Украине годами формировался стереотип, что восток и запад — разные страны?

— Я с Западной Украины, но работал в Кривом Роге, Запорожье, Харькове, Днепре. Мне там даже легче было. Да, есть нюансы — в языке, например. Но то же не проблема. Вы посмотрите, сколько языков в Бельгии. И ничего — живут люди. Говорят на русском — пусть говорят. Сейчас есть тенденция перехода на украинский. На фронте за Украину воюют и украиноязычные, и русскоязычные, и те, кто на суржике говорит. Для страны есть шанс объединить это все вместе.

Реально вернуть Крым и Донбасс?

— Слабо верю, что это можно сделать в ближайшие годы. Тамошние люди не в восторге от Украины. Нужно открыто об этом говорить и не выдумывать. Из десятка двое — за Украину.

Предположим, Украина побеждает в войне, но на Донбассе и в Крыму остаются сторонники ДНР или России.

— Они есть не только в Донбассе и Крыму. Нужно их убеждать, что Украина — это хорошо.

Назовите наибольший негатив в действиях нашей власти.

— Я не люблю критиковать власть. Люди пришли в переломное время. Хоть бы как было, но что-то делается. Не могу сказать, что у нас все так плохо — мы сдвинулись с мертвой точки. Есть безвиз, новая полиция.

Украинский футбол может сдвинуть с мертвой точки?

— Нужно время, чтобы люди вкладывали деньги в футбол, чтобы в каждом местечке была такая академия, как в Винниках (в 2003-м Мирон Маркевич открыл на родине футбольную школу "Рух-Винники" и любительский клуб "Рух". — ГПУ). Тогда будут рождаться таланты.

Ваши родственники воевали в УПА. Были моменты, когда вам это мешало?

— Я был невыездным. Все изменилось, когда поступил в высшую школу тренеров в Москве. На улице был 1982-й, чемпионат мира в Испании. Мне позволили поехать, но прикрепили кагэбистов. Тогда сборная СССР базировалась в Малаге. Они знали, что я люблю преферанс. "Мирон, пошли сыграем", — я это слышал каждый день. Так и проходил мой чемпионат мира: кагэбисты, море и карты.

Старшие люди говорят, что в СССР было хорошо — стабильная работа, дешевые продукты, а теперь жить хуже.

— Так говорят разве ленивые, которые не хотят работать. Квартиру ты купить не мог — только в очереди стоял, через 20 лет могли тебе ее дать. Не было возможности заработать даже машину. Сейчас можно за несколько поездок на заработки в Польшу купить квартиру. Не хочешь? Учи языки, получай новые профессии.

У вас есть привычки, которые остались после Союза?

— Молодежь сейчас совсем другая. Не боится. Мы постоянно жили в страхе, были зажаты, оглядывались постоянно. Я — "совок". А вы — свободные. Можете — делаете, что хотите. Я не такой и уже таким не буду. 40 лет жизни в СССР не проходят просто так.

Автор: Андрей СЕНЬКИВ, издание "Трибуна"
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"О ненужной войне говорят провокаторы"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Интернет-магазины работали не более 7 дней

Самое читаемое
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 44780
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 36886
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 16 Просмотров: 24809
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым 11 Просмотров: 22194
На Донбассе &quot;200-го дембеля&quot; получил боевик Денис Сысоев
На Донбассе "200-го дембеля" получил боевик Денис Сысоев
7
 1 Просмотров: 15147
Спорт
Ольга Харлан в третий раз выиграла Кубок мира
Ольга Харлан в третий раз выиграла Кубок мира
Усику необходим бой в Великобритании
Усику необходим бой в Великобритании Просмотров: 3294
Юношеская сборная победила действующих чемпионов Европы
Юношеская сборная победила действующих чемпионов Европы Просмотров: 468
"Динамо" сыграет со "Славией"
"Динамо" сыграет со "Славией" Просмотров: 351
Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира
Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира Просмотров: 1116
Больше всего комментируют
16
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
Новинского внесли в базу Миротворца
11
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
6
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ
4
Церковники Московского патриархата покинули мероприятие из-за стиха Кобзаря
Голосов: 2770
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua