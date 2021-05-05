Новым наставником "Шахтера" может стать итальянец

В следующем сезоне "Шахтер" получит нового главного тренера. Португалец 59-летний Луиш Каштру провалил сезон. Наиболее вероятным его преемником считают итальянца Роберто Де Дзерби, 41 год, который работает на родине с "Сассуоло". Команда занимает восьмое место в национальном чемпионате.

- Сильные стороны этого специалиста - желание играть в современный футбол, где сочетаются индивидуальные действия игроков с четкой системой взаимодействия при позиционной атаке. Именно этот баланс является отличием его видения футбола, - говорит футбольный скаут 46-летний Алекс Великих, живет в Италии. - Слабые стороны - отсутствие опыта работы за пределами страны. Четыре года тому назад он попытался уехать из Италии в испанский чемпионат. Но в последний момент переход сорвался. Где Дзерби ищет возможность развития, не думая только об Италии.

Стилистически Де Дзерби вполне подходит "Шахтеру". Он ставит тот футбол, который всегда культивировали "горняки".

Какие шансы у "Шахтера" пригласить Де Дзерби?

- Немалые. Но не стопроцентные. Дончанам нужно выиграть конкуренцию у других клубов. В услугах наставника заинтересованы итальянские и испанские команды. Одним из главных кандидатов на приглашение Де Дзерби считают "Фиорентину".

Готов ли "Сассуоло" отпустить тренера?

- Руководители клуба хотят, чтобы он остался. Де Дзерби еще не принял окончательное решение. "Сассуоло" понимает, что может потерять специалиста, поэтому ищет ему замену.

Какую репутацию Де Дзерби имеет на родине?

- Его расценивают как интересного молодого тренера Италии. Наставник "Сассуоло" - тренер новой формации, на идеи которого существенно повлиял Хосеп Гвардиола (бывший тренер испанской "Барселоны", который сейчас возглавляет английский "Манчестер Сити". - ГПУ). Контроль мяча, доминирование, игра по низу - такой почерк "Сассуоло".

Де Дзерби - итальянец. А в "Шахтере" много португалоязычных, в частности бразильцев. Это может стать проблемой?

- Не думаю. Он будет работать не один. В "Сассуоло" в штабе - 21 специалист. Не скажу, что все переедут в Донецк, если контракт подпишут, но "костяк" с собой возьмет. При желании изучит португальский. В "Шахтере" работают Дарио Срна и Карло Николини, которые помогут новому тренеру в привыкании к условиям работы в Украине.

Для самого тренера вариант с "Шахтером" хороший?

- Да. Клуб регулярно играет в Лиге чемпионов, работает над развитием игроков. Бывший тренер команды Паулу Фонсека работой в "Шахтере" достиг приглашения в Италию, возглавил "Рому". Поэтому Де Дзерби серьезно относится к предложению от донецкого клуба.