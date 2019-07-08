"Новый тренер не будет устраивать революцию"

Донецкий "Шахтер" в новом сезоне будет тренировать португалец 57-летний Луиш Каштру. Заменил на посту соотечественника Паулу Фонсеку, который возглавил тренерский штаб итальянской "Ромы".

— Вряд ли Каштру устроит революцию в игре, — говорит 62-летний Виктор Грачов, бывший нападающий "Шахтера". — Никто не будет ломать то, что приносит результат. Разве что тренер абсолютно уверен в своих новаторских методах и точно знает, что они не навредят. Вспомните, что в течение прошлого сезона два тренера испанского "Реала" - Хулен Лопетеги и Сантьяго Солари - пытались ломать то, что было создано предшественником Зинедином Зиданом. Закончилось все их отстранением и возвращением Зинедина.

Луишу Каштру — 57 лет. Очевидно, перед его приглашением советовались с Фонсекой. Это мудрый специалист, он не будет копировать слепо соотечественника. Как и каждый человек, имеет свое видение. Думаю, будет внедрять его постепенно, не в ущерб команде. Экспериментировать может команда, которая находится на пятом или шестом месте и никуда не спешит. "Шахтер" не имеет времени на раскачку — в сентябре стартует Лига чемпионов.

Все говорят, что у "Шахтера" выпало поколение среднего возраста - Дентиньо, Нем, Патрик. Тайсону, Марлосу, Мораесу, Исмаили уже за 30 лет или около того. Молодежь только на подходе. На кого ставить тренеру?

— В футболе не бывает только черного и белого цветов. Лидерам "Шахтера" не по 35. Они вполне могут потянуть за собой команду год или два. Может раскрыться кто-то из названной тройки игроков среднего возраста. Вспомните, как Бернард не играл при Луческу, зато показал себя у Фонсеки. Другое дело — молодежь. Новички могут быть подавленными, когда есть признанные фавориты в игре и во время тренировочного процесса. Но когда флаг выпадает из чьих-то рук, всегда найдутся желающие его подхватить. Лидером может стать любой - Тете , Маркос Антонио, Соломон. А может, и Даниил Сикан, если верить в собственные силы. Что такое время от дубля до основы для футболиста? Это отрезок, когда он в своей голове решит, что пора играть и вести коллектив за собой. Если ты готов к этому уже сейчас — иди и доказывай это тренеру. А тренер никогда не сделает себе во вред. Будешь лидером — будешь играть в основном составе. Поэтому, в случае игрового спада лидеров, обязательно появятся новые.

Клуб покинул центральный защитник Иван Ордец. Валерия Бондаренко вернули "Александрии". Остаются Кривцов и Хочолава. Как тренер будет закрывать эту позицию — даст шанс Валерию Бондарю, чемпиону мира среди молодежи?

— А почему бы нет? Парень с детства тренируется в "Шахтере", знает всю методику, прошел все этапы подготовки. Другое дело, что даже с тремя защитниками в сезон не входят. Думаю, новый тренер будет инициировать приобретение еще кого-то на эту позицию.

Кто из молодежи еще может побороться за место в основном составе?

— О Сикане уже говорил. Также — правый защитник Ефим Конопля и фланговый форвард Михаил Мудрик. Если думать о молодости и о том, что все впереди — ничего не будет. Только теперь и сейчас. Весной я говорил тренеру "Ворсклы" Сачко: "Вася, у тебя средний возраст игроков- 29,2 года. Они думают о семье и зарплате, а не об игре. Дай шанс молодым, добавь огня". У молодых горят глаза, опытные держат психологический удар. Найти золотую середину — талант тренера. Задача Каштру — общий прогресс команды и продажа ярких индивидуальностей.

Новый тренер "Шахтера" озвучил планы на сезон — победа в чемпионате, Кубке и выход из группы Лиги чемпионов. Что удастся реализовать?

— Думаю, так и будет. Лига чемпионов будет зависеть от жребия, но "Шахтер" будет бороться в любом случае. В чемпионате жесткой конкуренции я не предвижу. По крайней мере, в нынешнем сезоне.