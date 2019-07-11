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пятница, 12 июля 2019 00:30

Неймар не смог стать таким, как Месси и Роналду

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Всегда воспринимал Неймара как медийную личность, а не как футболиста. Мы знаем больше о его личной жизни, травмах, скандалах, чем собственно о футбольных достижениях. Этим он мне напоминает Дэвида Бекхэма. Только вот еще бразильцу не хватает звездной жены.

Современный мир движется в сторону информационных технологий. Только быть ярким на поле - мало. Нужно еще активно вести внефутбольную жизнь. Это лишь добавляет стоимости футболисту. В каждой стране есть похожие случаи. Нечто подобное можно сказать об украинцах Селезневе и Зинченко, которые достаточно активны в информационной среде.

Сейчас Неймар хочет покинуть "Пари Сен-Жермен", хотя два года назад переехал во Францию из "Барселоны" за 222 млн евро и получает большую зарплату. Агенты заинтересованы в том, чтобы игроки чаще переходили. Это деньги, так называемые отступные и агентские. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Неймар снова сменит клуб.

Владельцы ПСЖ инвестировали в клуб немалые деньги, но они не совсем работают. Парижане имеют гегемонию на внутренней арене, но ничего не могут сделать в Лиге чемпионов. Неймар понимает, что во французской лиге он не будет прогрессировать.

Возможно, возвращение в "Барселону" будет непростым. Неймар - индивидуалист, который играет на себя.

Такого уровня, как у Месси, когда много индивидуальных действий нацелены на игру команды, бразилец не имеет. Поэтому вряд ли можно сказать, что вероятное возвращение Неймара сразу решит все проблемы "Барселоны".

Последний сезон Неймара во Франции откровенно не получился. Играл он не так много, было достаточно околофутбольных скандалов. "Барселоне" не первый раз иметь дело с таким футболистом. В свое время на "Камп Ноу" играли Ибрагимович, Это'О, даже Марадона.

Я бы не стал говорить о возможности перехода Неймара в другой клуб, кроме "Барселоны". По стилю игры он максимально подходит как раз каталонцам. "Реал" искал замену Роналду, но они сделали выбор в пользу Азара. Кроме того, Зидан - не мягкий тренер, ему вряд ли нужен Неймар. В "Ливерпуле" или "Манчестер Сити" ему тоже делать нечего. Возможно, "Манчестер Юнайтед" мог выложить нужные деньги, но клуб находится в стадии перестройки. Вряд ли ему целесообразно приглашать звезд первой величины.

В свое время Неймара считали футболистом, который сможет стать главной звездой футбола вместо Месси и Роналду. Этого не произошло. Мало таланта, нужно еще много работать над собой и иметь уважение к своим коллегам и соперникам. К сожалению, этих черт у Неймара не оказалось.

Автор: Олег ФЕДОРЧУК, футбольный тренер
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