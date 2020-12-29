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среда, 30 декабря 2020 00:19

Настоящий " спартаковец"

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1 апреля 1989 года московская газета "Известия" настолько почувствовала ветер перемен в стране, что осмелилась напечатать первоапрельскую шутку. Мол, лучший футболист мира Диего Марадона за 6 миллионов долларов переходит в московский "Спартак".

Я до сих пор помню тот дождливый день. Минут пять изучал себя, пока не понял, что хоть это и советская газета, но в ней — ложь. А когда ко мне подбежали туркмены, которые учили русский в нашем институте и поголовно болели за "Спартак", не отказал себе в удовольствии посмеяться над их искренней верой.

С тех пор я почувствовал в Марадоне что-то чужое, спартаковское. Чем-то он начал напоминать мне Федора Черенкова - кумира москвичей. Того, который в 1987 году сыграл главную роль в скандальном матче с "Днепром" — 2:2. Такого явного судейского убийства я вообще не видел в СССР. Сначала судья Кузнецов из Омска придумал гол в стиле Тофика Бахрамова в ворота "Днепра". А впоследствии назначил настолько левый пенальти, что удивились даже москвичи. Кумир "спартаковцев" Черенков забил, и "Спартак" повел — 2:1. Но это еще было не все. Через несколько минут арбитр удалил Тищенко и "Днепр" остался вдесятером. Однако даже в меньшинстве днепряне сравняли счет — 2:2.

Черенкову было далеко до Марадоны. И в плане мастерства, и в плане скандальности. У Диего уже был гол в ворота Англии, забитый рукой.

— Это была рука Бога, — скажет он в свое оправдание.

Еще через четыре года учинит невероятный скандал после пенальти в ворота его команды в финале Кубка мира-1990 с Германией. После игры откажется жать руку президенту ФИФА. Назовет всех футбольных чиновников мафиози.

Я удивлялся его наглости. Чего же ты не протестовал после гола рукой? Чего ты не устраивал скандал после того, как той же рукой отбил мяч с линии своих ворот в матче с СССР? А это была красная карточка и пенальти. И вряд ли Аргентина дошла бы до финала.

А потом я вспомнил статью в "Известиях". И все понял. Марадона всегда играл в футбол по спартаковским правилам.

Автор: Юрий СТРИГУН
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