"На место Месси и Роналду придет Мбаппе"

62-летний Вячеслав Грозный — нынешний главный тренер киевского "Арсенала". Работал в московском "Спартаке", болгарском "Левски", "Днепре", запорожском "Металлурге".

Встречаемся с ним на базе "Арсенала".

Знаете, что вас объединяет с Кристианом Вьери и Антонио Кассано?

— Никогда не задумывался над этим. Возможно, я, как и эти игроки, сменил много команд.

Нет. Оба итальянских нападающих имели непростой характер. Можете ли себя назвать человеком с непростым характером?

— В быту я довольно простой и неконфликтный человек. Однако в работе — другой. Требовательный в тренировочном процессе. И к себе, и к игрокам. Если футболист имеет высокий потенциал и талант, я не дам ему выкладываться на 50 процентов. Из-за этого со мной трудно работать. Футболисты обижаются. Но потом, когда доходят до уровня, который позволяет играть за национальную команду, благодарят.

Я — открытый человек. Хотя и страдаю от этого. Легче тем, кто вообще ничего не говорит. Меня сегодня спрашивали, как вы работаете в таких тяжелых условиях ("Арсенал" не выплачивает деньги тренерам и игрокам. — ГПУ). Я ответил, что Бог дает испытание по силам. Если дал, могу справиться. Мне всегда интересны новые вызовы.

В чем отличия между украинским и российским футболом?

— Там более широкие возможности. Возьмите Киев. По большому счету, столица имеет одну топ-команду — "Динамо". В Москве есть "Спартак", ЦСКА, "Локомотив".

При условии выгодного предложения из России, сейчас поехали бы туда работать?

— Нет. Мне и не предлагают. Понимают ситуацию. Нужно, чтобы она устроилась. Пока этого не будет — я туда ни ногой.

Какой чемпионат вам наиболее интересен как тренеру?

— В молодости сказал бы, что Испания. Всегда нравилось, как тамошние команды строят игру на контроле мяча. Сейчас бы поехал в Англию, ведь современный футбол там. Каждая игра в чемпионате Англии — это зрелище наивысшего сорта.

В интервью вы часто вспоминаете Жозе Моуриньйо. Почему его работа в "Манчестер Юнайтед" не приносит ожидаемых результатов?

— Моуриньйо действительно специалист, которого я буду уважать всегда. Он сам "себя создал". Прошел путь от переводчика до тренера, двукратного победителя Лиги чемпионов. Зидан стал классным тренером, потому что был так же хорошим игроком. Моуриньйо начинал с нуля. Сейчас в "Манчестер Юнайтед" ему сложно. Причина — Алекс Фергюсон. Он работал 27 лет. Выиграл все титулы. Фергюсон будет ориентиром для преемников. Поддержать установленный шотландцем уровень будет сложно даже Моуриньйо.

Какой футболист будет доминировать в мире через пять лет?

— Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермен". Парень уже выиграл Кубок мира, сыграл на турнире значительную роль в составе сборной Франции. Он даже не осознает, какой огромный имеет потенциал. Мбаппе — это тот, кто придет на место Месси и Роналду.

Вы — тренер, через руки которого прошло много иностранцев. С ними сложнее работать?

— Мне — нисколько. К иностранцам отношусь с огромным уважением. Потому что сам был в этой "шкуре", когда работал в Болгарии.

Почему тренеры киевского "Динамо" периодически имеют проблемы с легионерами?

— Это тонкий момент. Его нужно регулировать на уровне президента и главного тренера клуба. Бразильцу тяжелее объяснить причины, почему он не проходит в основной состав. В работе с командой есть много аспектов, которые нужно выполнять. Игроки могут даже не догадываться, что кроется за определенными поступками и решениями тренера.

Ваш выбор — молодой и перспективный украинец или добротные легионеры?

— Оба. Разве я мог отказаться от кого-то из них? Легионеры помогли бы молодому украинцу вырасти. В таких моментах нужно быть педагогом и психологом.