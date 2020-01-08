"Милан" напрасно пригласил Ибрагимовича

 
Ексклюзивы
1/5
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 4122
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 5787
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1386
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1017
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 48591
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7398
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1962
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27441
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2700
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2295
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1755
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2700
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3663
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 855
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1566
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 180
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
пятница, 10 января 2020 06:50

"Милан" напрасно пригласил Ибрагимовича

  Комментировать

Несколько лет тому назад тогдашний тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сделал ставку на возрастных звезд — Уэйна Руни и Златана Ибрагимовича. Это себя не оправдало. Команда не смогла быть успешной. Ибрагимович уже не соответствовал требованиям английской премьер-лиги. Поэтому переезд на американский чемпионат был логичным.

Сейчас такое время в европейском футболе, особенно итальянском, что часто тренеры "передерживают" игроков. Такой подход может быть успешным с точки зрения маркетинга, когда повышается интерес к клубу и увеличивается количество зрителей на стадионе. Но к сугубо футбольным вещам это уже не имеет никакого отношения.

Поэтому не думаю, что повторное приглашение Златана Ибрагимовича может помочь "Милану". У клуба сейчас серьезные проблемы. Есть пример "Ювентуса", который пригласил возрастного Криштиану Роналду, но там класс команды выше. Поэтому рисков было не так много. Сравнивать Ибру и Роналду тоже нельзя. Швед никогда не был звездой наивысшей величины.

"Милану" сегодня нужны другие футболисты, а не Ибрагимович. Люди, которые стабильно будут играть. Кто еще несколько лет тому назад знал Мохаммеда Салаха, Садио Мане, Фирмино с Вирджилом ван Дейком? Теперь это звезды. Все они были голодные к футболу, максимально мотивированы и находились в оптимальном футбольном возрасте. Это дало возможность стать тем, кем они являются.

Сегодняшний "Милан" спасут не возрастные звезды, а наличие хорошего спортивного директора и главного тренера. Это должны быть максимально профессиональные и независимые люди с амбициозными целями. Нужна также группа достойных 24-26-летних футболистов. Чтобы свести реально сильную команду, следует работать два-три сезона. Примером должны быть "Челси" и "Лестер", которые благодаря доверию молодым игрокам проводят перестройку и получают перспективу на будущее.

Неправильно думать, что серия "А" сейчас слабая. В последнее время итальянский футбол значительно вырос. Появляются интересные команды, игроки, тренеры. Яркие примеры — "Аталанта" и "Лацио". Уже даже "Ювентус" со своими возможностями не чувствует себя спокойно.

Поэтому Златан, которому было тяжело в "МЮ", в 38 лет будет иметь проблемы и в Италии.

34 минуты провел Златан Ибрагимович 6 января в домашней игре "Милана" против "Сампдории". Вышел на поле во втором тайме. Забить не сумел. Матч закончился ничьей — 0:0.

Автор: Олег ФЕДОРЧУК, футбольный тренер
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Милан" напрасно пригласил Ибрагимовича». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
января

Погибли 26 человек во время аварии трамвая

Самое читаемое
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фото
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фото
21
 Просмотров: 40745
Расстреляли украинского дипломата
Расстреляли украинского дипломата
 1 Просмотров: 26325
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
29
 Просмотров: 20009
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek 2 Просмотров: 11799
Мать двоих детей умерла на снегу обнаженной – в полиции рассказали о &quot;женщине с татуировками&quot;
Мать двоих детей умерла на снегу обнаженной – в полиции рассказали о "женщине с татуировками"
 Просмотров: 8928
Спорт
"Ярмоленко не потянет чемпионат Англии. Ему надо переезжать в Испанию"
"Ярмоленко не потянет чемпионат Англии. Ему надо переезжать в Испанию" Просмотров: 135
"В неудачах "Динамо" виновен не только Михайличенко"
"В неудачах "Динамо" виновен не только Михайличенко" Просмотров: 423
Ибрагимович снова будет играть за "Милан"
Ибрагимович снова будет играть за "Милан"
Усик удачно дебютировал в супертяжелом весе
Усик удачно дебютировал в супертяжелом весе Просмотров: 225
В сборной Украины появится новый лидер полузащиты
В сборной Украины появится новый лидер полузащиты Просмотров: 144
Больше всего комментируют
13
Катастрофа украинского Boeing 737: расшифровка самописцев будет проходить в Иране
4
Сивохо с российской церковью сделал марафон на телеканале кума Путина
3
В Киеве подростки забили до смерти прохожего
3
У Трампа предположили, почему Иран не целил в районы с американцами – CNN
2
Зеленский обратился к украинцам
Голосов: 1322
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua