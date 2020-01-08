"Милан" напрасно пригласил Ибрагимовича

Несколько лет тому назад тогдашний тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сделал ставку на возрастных звезд — Уэйна Руни и Златана Ибрагимовича. Это себя не оправдало. Команда не смогла быть успешной. Ибрагимович уже не соответствовал требованиям английской премьер-лиги. Поэтому переезд на американский чемпионат был логичным.

Сейчас такое время в европейском футболе, особенно итальянском, что часто тренеры "передерживают" игроков. Такой подход может быть успешным с точки зрения маркетинга, когда повышается интерес к клубу и увеличивается количество зрителей на стадионе. Но к сугубо футбольным вещам это уже не имеет никакого отношения.

Поэтому не думаю, что повторное приглашение Златана Ибрагимовича может помочь "Милану". У клуба сейчас серьезные проблемы. Есть пример "Ювентуса", который пригласил возрастного Криштиану Роналду, но там класс команды выше. Поэтому рисков было не так много. Сравнивать Ибру и Роналду тоже нельзя. Швед никогда не был звездой наивысшей величины.

"Милану" сегодня нужны другие футболисты, а не Ибрагимович. Люди, которые стабильно будут играть. Кто еще несколько лет тому назад знал Мохаммеда Салаха, Садио Мане, Фирмино с Вирджилом ван Дейком? Теперь это звезды. Все они были голодные к футболу, максимально мотивированы и находились в оптимальном футбольном возрасте. Это дало возможность стать тем, кем они являются.

Сегодняшний "Милан" спасут не возрастные звезды, а наличие хорошего спортивного директора и главного тренера. Это должны быть максимально профессиональные и независимые люди с амбициозными целями. Нужна также группа достойных 24-26-летних футболистов. Чтобы свести реально сильную команду, следует работать два-три сезона. Примером должны быть "Челси" и "Лестер", которые благодаря доверию молодым игрокам проводят перестройку и получают перспективу на будущее.

Неправильно думать, что серия "А" сейчас слабая. В последнее время итальянский футбол значительно вырос. Появляются интересные команды, игроки, тренеры. Яркие примеры — "Аталанта" и "Лацио". Уже даже "Ювентус" со своими возможностями не чувствует себя спокойно.

Поэтому Златан, которому было тяжело в "МЮ", в 38 лет будет иметь проблемы и в Италии.

34 минуты провел Златан Ибрагимович 6 января в домашней игре "Милана" против "Сампдории". Вышел на поле во втором тайме. Забить не сумел. Матч закончился ничьей — 0:0.