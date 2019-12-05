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пятница, 06 декабря 2019 00:25

Месси получил "Золотой мяч"

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Аргентинец 32-летний Лионель Месси выиграл "Золотой мяч" - приз, который французский еженедельник "Франс футбол" вручает лучшему европейскому игроку. Месси получил трофей в шестой раз. Это рекорд. Его главный конкурент - португалец Криштиану Роналду - имеет пять наград.

- У меня есть вопрос в объективности определения победителя, - говорит футбольный тренер Олег Федорчук, 58 лет. - Вратарям и защитникам трудно соперничать с форвардами, как Месси. Как по мне, лучший игрок 2019 года - защитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк. Он выиграл Лигу чемпионов, победил в очном противостоянии команду Месси в полуфинале Лиги чемпионов.

Я слежу за футболом с 1970-го. Месси уже сейчас может считаться лучшим футболистом всех времен. И это при том, что ни разу не выиграл и, видимо, уже не выиграет Кубок мира. В отличие от Роналду, аргентинец - не шоумен. Он довольно скромный, и это нравится людям.

Конечно, может показаться, что рекорды Месси - вечные, и он еще как минимум 100 лет будет считаться сильнейшим футболистом мира. Но время прессуется. Лет через пять, максимум - через 10 появится кто-то, кто сможет превзойти рекорды Лионеля.

Автор: Юрий СТРИГУН
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