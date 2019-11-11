Матч "Шахтер" - "Динамо" остановили из-за расизма

"Я никогда не стану молчать перед лицом такого бесчеловечного и подлого поступка. Мои слезы были от возмущения и беспомощности. Я ничего не мог сделать в тот момент. Но моя роль - драться, поднимать голову и продолжать бороться за свои права и равенство всегда! В расистском обществе недостаточно быть не расистом, мы должны быть антирасистами. Футболу и миру нужно больше уважения. Спасибо всем за поддержку", - написал после матча капитан донецкого "Шахтера" 31-летний Тайсон Барселлос Фреда в "Инстаграме".

10 ноября его команда принимала киевское "Динамо" и победила - 1:0. Матч был прерван на 74 мин. Причина: с трибуны болельщиков "Динамо" донеслись имитирующие обезьяну звуки. Капитан "Шахтера" показал средний палец болельщикам, а потом заплакал. За 10 мин. до того подобные возгласы раздавались в адрес другого темнокожего игрока "Шахтера" Дентиньо.

Тогда арбитр предупредил зрителей о возможности прерывания матча. Во второй раз остановил его. После трехминутной паузы матч возобновился, но уже без Тайсона: получил красную карточку за неприличный жест.

После игры оба клуба осудили поведение болельщиков и подчеркнули непримиримость борьбы с расизмом. Слова поддержки выразил известный ныне бразильский футболист Неймар. Но проблема - и в реакции Тайсона и Дентиньо. Им стоило бы прислушаться к словам Кларенса Зеедорфа - бывшего игрока сборной Нидерландов, выходца из Суринама, четырехкратного победителя Лиги чемпионов.

- Нам не стоит обращать внимание на кучу идиотов. Если так делаешь - они, а не футболисты оказываются в центре внимания. Должно быть все наоборот. Эти обидные фразы кричат люди, которые не состоялись в жизни. Они просто завидуют футболистам за их статус в обществе и финансовую обеспеченность, - заявил Зеедорф.

Сам матч получился напряженным, но малосодержательным.

30 октября "Динамо" победила "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины. Тогда киевляне провели лучший матч года. На этот раз дисквалифицировали ключевого опорника Сергея Сидорова. Команда была уставшей после выезда на матч Лиги Европы в Данию. Не помогли ни изменения в стартовом составе, ни замены по ходу встречи. "Динамо" имела моменты: нападающий Родригес не использовал выход один на один. Но ни разу столичные игроки не попали в площадь ворот. "Шахтер" забил единственный мяч после розыгрыша углового. Дальше - "сел" на свою половину поля и сдерживал атаки соперника. Этим создал проблемы оппоненту, лидеры которого - Виктор Цыганков и Беньямин Вербич - никак себя не показали.

После остановки игра стала совсем монотонной. Сказалось и десятиочковое преимущество "Шахтера" до нее. Отыграть ее по дистанции невозможно. 13 пунктов, нынешний отрыв - подавно. Поэтому "Динамо" удовлетворилась выигрышем в кубковом матче, что дает шанс на трофей. Будет бороться за выход из группы Лиги Европы и защищать традиционное последнее время второе место в украинской премьер-лиге. Сейчас на него претендуют еще три команды - "Заря", "Десна" и "Александрия".

Футбол. Чемпионат Украины 2019/20. Премьер-лига. Результаты матчей четырнадцатого тура

"Шахтер", Донецк - "Динамо" Киев - 1:0 (1:0)

10 ноября. Харьков. Стадион "Металлист". 21 309 зрителей, рассчитан на 40 003.

Судья Николай Балакин, Киевщина

"Шахтер": Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Маркос Антонио (Майкон, 90+6) - Тете (Болбат, 88), Коваленко, Тайсон-к - Мораес (Дентиньо, 31). Тренер: Луиш Каштру, Португалия

"Динамо": Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко (Буяльский, 59) - Шепелев (Гармаш, 68) - Караваев, Шапаренко, Цыганков, Вербич - Родригес (Беседин, 62). Тренер: Алексей Михайличенко

Гол: Кривцов, 18

Удаление: Тайсон, 82 - неспортивное поведение

"Заря" Луганск - "Колос", Ковалевка, Васильковский район, Киевская область - 2:0

"Олимпик", Донецк - "Александрия", Кировоградщина - 0:0

"Десна", Чернигов - "Днепр" - 1:1

"Мариуполь", Донецкая область - "Карпаты" Львов - 2:2

"Львов" - "Ворскла" Полтава - 2:0

Пятнадцатый тур

22 ноября, пятница

19.00 "Шахтер" - "Львов" ТВ: "Футбол 1"

23 ноября, суббота

14.00 "Александрия" - "Заря" ТВ: "Футбол 2"

17.00 "Днепр" - "Ворскла" ТВ: УНИАН

24 ноября, воскресенье

14.00 "Карпаты" - "Олимпик" ТВ: УНИАН

14.00 "Колос" - "Десна" ТВ: "Футбол 1"

17.00 "Динамо" - "Мариуполь" ТВ: "2+2"

Лига Европы 2019/20. Групповой турнир. Четвертый тур

Группа "В"

"Копенгаген", Дания - "Динамо", Киев, Украина - 1:1

"Лугано", Швейцария - "Мальме", Швеция - 0:0

Турнирная таблица после четырех туров: 1. "Копенгаген" - 6 очков. 2. "Динамо" - 6. 3. "Мальме" - 5. 4. "Лугано" - 2

Пятый тур

28 ноября, четверг

"Мальме" - "Динамо"

"Лугано" - "Копенгаген"

Группа "I"

"Александрия", Украина - "Сент-Этьен", Франция - 2:2

"Вольфсбург", Германия - "Гент", Бельгия - 1:3

Турнирная таблица после четырех туров: 1. "Гент" - 8 очков. 2. "Вольфсбург" - 5. 3. "Сент-Этьен" - 3. 4. "Александрия" - 3

Пятый тур

28 ноября, четверг

"Александрия" - "Вольфсбург"

"Сент-Этьен" - "Гент"

Национальные команды. Товарищеский матч

14 ноября, четверг

Украина - Эстония

19.00. Запорожье. Стадион "Славутич-Арена", рассчитанный на 12 000 зрителей. Прогноз погоды: +9°С

ТВ: "Футбол 1"

Текстовая трансляция: gazeta.ua